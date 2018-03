Nuovo acceleratore lineare per l’ospedale di Pescara

PESCARA. Nuovo acceleratore lineare in fase di istallazione nella Unità Operativa (U.O.) di Radioterapia della ASL di Pescara, denominato Varian “Trilogy Sterotactic System”.



Si tratta di un macchinario definito tra i più «moderni oggi disponibile nel panorama degli acceleratori lineari in termini di potenza, versatilità, affidabilità e precisione, permettendo di trattare una vasta gamma di patologie tumorali con la più moderna tecnologia quale la radioterapia conformazionale 3D (3D-CRT), la radioterapia ad intensità modulata (IMRT), tecniche Gated Rapid-Arc, radioterapia stereotassica body (SBRT) e trattamenti radiochirurgici (SRS)».

Le capacità di questo nuovo acceleratore lineare -sostengono dalla Asl- permetteranno quindi di ridurre al minimo i danni ai tessuti sani, aumentando l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità dei trattamenti radianti somministrati.

«L’apparecchio», spiega la Asl, « è infatti dotato dei più moderni sistemi di imaging “on-board” (Cone-Beam TC) e sistemi a guida ottica che permettono in maniera rapida e precisa di “vedere” il bersaglio durante il trattamento con un alto grado di precisione e di correggere istantaneamente sia il posizionamento del paziente che le modalità di erogazione del fascio di irradiazione in modo da riprodurre al millimetro il trattamento radioterapico pianificato (Image-Guided Radiotherapy).

Le tempistiche per l’inizio dell’attività clinica di questo moderno apparecchio, di cui oggi è iniziata la delicata fase di istallazione, sono subordinate a tutte le verifiche dosimetriche che un apparecchio così sofisticato richiede per legge, ma che dovrebbero concludersi all’inizio dell’autunno».

Nelle prossime settimane, tutto lo staff medico, tecnico, fisico ed infermieristico della U.O. di Radioterapia di Pescara sarà impegnato nel percorso di aggiornamento e specializzazione con il supporto di Centri italiani ed europei di riferimento nel campo della radioterapia oncologica per trattamenti di alta specializzazione, come nel caso dei trattamenti TBI (Total Body Irradiation) e TMI (Total Marrow Irradiation) di condizionamento per il trapianto di midollo nelle patologie oncoematologiche e dei trattamenti dei tumori solidi dell’adulto e dell’infanzia.