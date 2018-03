Ospedale Penne, «mancano infermieri». Geriatria e medicina accorpati

PENNE. Una situazione «veramente paradossale». Così il sindacato UilFpl definisce quello che sta avvenendo all’Ospedale S. Massimo di Penne dove si sta giustificando la decisione di accorpare i reparti di Geriatria e Medicina con il pretesto di dover sopperire alla riduzione di personale infermieristico che non potrebbe usufruire del periodo feriale estivo.

Non risulta esserci stata nessuna drastica riduzione di personale infermieristico rispetto a quello in servizio nel 2016, anno in cui i due reparti hanno normalmente erogato i servizi sanitari alla cittadinanza ed è stata garantita la fruizione del periodo feriale estivo a tutto il personale che lo ha richiesto.





E tutto questo perché è stata attuata la prevista programmazione delle ferie.

Programmazione che, secondo la segreteria provinciale del sindacato, per l’anno 2017, evidentemente, non è stata correttamente definita dall’Ufficio Infermieristico della Direzione Sanitaria dell’ospedale di Penne in quanto soppressa la figura della Responsabile, trasferita all’ospedale di Pescara.

«Altro personale», continua la UilFpl, «potrebbe essere destinato ai due reparti mediante dirottamento di quota parte del nuovo personale infermieristico idoneo, recentemente assunto per mobilità e comando, e impiegato presso le attività ambulatoriali dell’ospedale di Pescara. Insistere sull’accorpamento dei reparti produrrebbe grave disagio ai cittadini che vedrebbero erogati servizi sanitari mediocri e gravi difficoltà gestionali per il personale medico ed infermieristico».

Ma il sindacato definisce «vergognosa» anche la proposta del direttore generale che prevede di destinare ai privati le attività diagnostiche senza pensare ai maggiori costi per i cittadini e all’inevitabile indebolimento della struttura sanitaria di Pescara.