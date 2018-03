Disabilità gravissime, oggi l’incontro della verità: «servono subito 280 mila euro»

ABRUZZO. «Nell’incontro di lunedì ci aspettiamo non promesse e attestati di solidarietà, ma la soluzione del problema, ovvero la certezza dei fondi, non meno di 280 mila euro per attivare il bando 2017 a favore famiglie di minori affetti da malattie rare ¬e disabilità gravissime».

A parlare è un determinatissimo Andrea Sciarretta, padre della piccola Noemi, 4 anni e mezzo, originaria di Guardiagrele (Chieti), affetta da Atrofia muscolare spinale (Sma1), e presidente della onlus Progetto Noemi che lunedi 15 maggio alle ore 17 nella sede regionale via Conte di Ruvo, incontrerà l’assessore regionale al Bilancio Silvio Paolucci e l’assessore regionale al sociale Marinella Sclocco.

Nel luglio 2015 è stato pubblicato sul Bura un bando indirizzato a garantire un sussidio economico al familiare, caregiver, inoccupato, che assiste il proprio caro affetto da malattia rara con una disabilità gravissima.

In soli 15 giorni sono pervenute ben 134 richieste. La dotazione del fondo, era di euro 200.000 ma i beneficiari sono state 9 famiglie assegnando di fatto solo 120,000€. Successivamente per l annualità 2016 è stato replicato il bando con una dotazione economica di euro 200.000. Nel contempo, sono pervenute 58 istanze, delle quali ammesse 54, finanziate 20 .

Per l’annualità 2017, nonostante le rassicurazioni , il bando non ha alcuna dotazione finanziaria azzerando di fatto il capitolo di bilancio. Le famiglie ne chiedono il ripristino viste le aspettative che ha generato in esse.

La Sclocco ha spiegato che ci sono effettivamente problemi di copertura, e di essere riuscita a reperire solo 80 mila euro. Paolucci ha tenuto a precisare che nel capitolo di bilancio del sociale la Sclocco «ha ottenuto nella ripartizione del budget circa 22 milioni di euro, e i 200 mila euro di cui si parla per il bando sul caregiver andavano trovati in quella voce di spesa, nel predisporre il piano esecutivo di gestione, che ha facoltà di decidere ciascun assessore». Fatto sta che ancora non ci sono i soldi necessari a garantire anche nell’immediato futuro un assegno mensile a chi deve dare assistenza 24 ore su 24, a minori affetti da gravissime problematiche assistenziali nutrizionali, respiratorie e motorie, e per tale ragione deve sacrificare la sua vita professionale.

Sciarretta a nome della onlus si augura che si faccia finalmente chiarezza e si adottino interventi concreti anche per l immediato futuro.

«La situazione per l'assistente familiare che non puo' lavorare, poiché deve dedicarsi in modo esclusivo all'assistenza del proprio figlio, rischia di farsi insostenibile e se lunedì non arriveranno le risposte, saremo di fronte ad un enorme dramma sociale. Noi siamo pronti a tutto per il rispetto e la difesa dei diritti dei bambini» afferma Sciarretta.

Per di più In dicembre 2016 la Regione Abruzzo ha approvato la legge sul Caregiver Familiare ma anch’essa senza un centesimo di copertura. Darebbe un aiuto strutturale alle famiglie che assistono 24 ore su 24 ore, non solo minori, ma anche adulti con disabilità gravissime, ma servirebbero non meno di 3 milioni di euro l'anno. La Giunta regionale non ha ancora approvato il regolamento.