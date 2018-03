Controllo dei conti della sanità: ceffoni e tirate d’orecchie istituzionali alla “Regione svelta”

ABRUZZO. Più che “Regione veloce”, a leggere i verbali del tavolo di monitoraggio della sanità sembra “Regione ‘svelta’”. Infatti agli incontri di verifica dei conti della sanità l’ente invia a Roma tecnici e amministratori che da queste parti si definirebbero ‘svelti’, cioè sempre pronti a sfoderare una ideona geniale per aggirare un problema.

Peccato che l’idea geniale a volte non sia proprio contornata da tutti i crismi della legalità, peccato che non serva a risolvere i problemi di tutti, peccato che venga ‘sgamata’ anche subito da controllori che appaiono preparati, attenti e persino spietati. L’Abruzzo è uscito dal commissariamento ma più si leggono i verbali dei controlli periodici e più si hanno le prove che l’uscita sia stato un esclusivo dono tutto politico della filiera renziana del Pd piuttosto che scelta tecnica operata per criteri specifici e oggettivi.

Infatti poi ci sono i conti della sanità con spese schizzate nuovamente alle stelle che segnano un pesantissimo disavanzo.

Insomma gli ‘svelti’ anche in questo caso sono riusciti ad ottenere una vittoria (l’uscita dal commissariamento) che è una vera e propria patacca per gli abruzzesi, cornuti e ingannati.

E sulla sanità nonostante i tanti soldi spesi per… risparmiare e l’apporto dello storico advisor, qui pare che a non tornare non siano solo i conti.

E’ lo stesso Ministero della salute che riconferma la propria posizione già espressa in passato sul fatto che «debbano essere predefiniti i criteri da soddisfare ai fini dell’uscita dalla fase di commissariamento, e pertanto ritiene che non ci siano le condizioni per esprimersi al riguardo».



Cioè il Ministero della Salute, dovendo valutare il lavoro svolto dalla Regione sui conti della Sanità, dice che non è possibile esprimersi per mancanza di criteri oggettivi e misurabili.

Ma come, l’assessore Silvio Paolucci non ci ha detto e ridetto che eravamo stati bravissimi a rimettere tutto a posto?

Ma se a verbalizzare è il ministero della Salute allora significa che se la politica decide che l’Abruzzo può uscire dal commissariamento questo accade con una bella decisione del Consiglio dei ministri ma l’equilibrio di bilancio, i conti e la buona sanità sono tutta un’altra cosa.

Ma che cosa era successo nei mesi precedenti?

Salti mortali.

La metafora rende bene l’idea di quello che la Regione Abruzzo ha fatto per uscire dal commissariamento.

L’atterraggio, però, non è stato dei migliori e qualche ossa si è rotta.

Tra le varie azioni spericolate anche quella di aver ammesso candidamente in una sede ufficiale di revisione di aver utilizzato fondi vincolati (anche dei progetti obiettivo) per tappare i buchi della sanità.

Cioè soldi per la ricerca (che in teoria dovevano servire per migliorare le cure) utilizzati per pagare l’aumento della spesa sanitaria…. cioè in pratica anche soldi finiti alle cliniche private alle quali è stato aumentato il budget di oltre una decina di milioni.

Dire che dal tavolo di monitoraggio sia arrivata una sonora tirata d’orecchie a Paolucci e soci è metafora fin troppo tenera.

Nel verbale del 30 marzo 2017, infatti, si legge anche una profonda spaccatura tra politica e tecnici che sembrano guardare due realtà differenti.

Si legge: «In relazione a quanto dichiarato dalla regione in merito alla copertura del disavanzo registrato a consuntivo 2015, valutata positivamente dai Ministeri affiancanti su delega dei Tavoli ed atto presupposto delle successive valutazioni operate, anche con riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2016, rilevano che non vi sono le condizioni per poter dar seguito alla riunione odierna, in quanto le dichiarazioni della Regione compromettono le valutazioni operate dai Tavoli stessi nella riunione del 19 luglio 2016».

Come dire: “signori quello che ci dite oggi smentisce e mina quello che avete detto prima. Attenzione, prima di parlare verificate bene...”



Il tavolo ed il comitato di controllo ricordano alla Regione che «le decisioni assunte dai Tavoli tecnici durante le riunioni rivestono carattere di ufficialità e possono comportare, ai sensi della legislazione vigente, anche effetti sanzionatori. Invitano la Regione ad avere comportamenti rispettosi del ruolo istituzionale demandato dalla legislazione vigente ai Tavoli tecnici e ai Ministeri affiancanti. Si riservano una nuova valutazione, quando la regione avrà operato gli approfondimenti».

Più un sonoro ceffone istituzionale ai danni di chi evidentemente ignora le basi non solo tecnico-contabili ma persino minime del buon senso se si è costretti a ricordare che dichiarazioni e atti del genere possono essere anche sanzionati.

Il tavolo aveva peraltro in passato già sanzionato la Regione per aver trasferito fondi dal conto della sanità a quello ordinario per esigenze contabili e per reperire liquidità urgente.

L’obbligo, dunque, assunto a Roma davanti ai tecnici dei ministeri di Economia e Sanità era quello di restituire quei milioni entro un termine perentorio, disatteso una volta, disatteso anche una seconda e scoperto dal tavolo di monitoraggio solo quando la stessa Regione è stata costretta a fornire le carte dalle quali è emerso che i versamenti erano stati effettivamente operati solo poco tempo prima (con mesi di ritardo rispetto alle dichiarazioni fatte).

In questo scenario essere pizzicati per importi messi a bilancio errati e fatturazioni che spuntano dal nulla appare dettaglio persino trascurabile.



E poi si finisce poi sempre lì: le famose note di credito annunciate un anno e mezzo fa dalla Regione inerenti l’annullamento delle fatture Synergo relative all’extrabudget degli anni 2011-2012-2013 e presentate all’incasso a dicembre 2015 poi rese esecutive con pignoramento notificato ad aprile 2016.

L’importo che supera ormai i 7 mln di euro ha generato un consistente squilibrio nei conti della Asl di Pescara ed ha fatto rischiare lo slittamento dell’uscita dal commissariamento.

Paolucci & Co, invece, per rassicurare tutti hanno detto che Pierangeli dopo aver avviato il pignoramento si era rimangiato tutto ed avrebbe inviato note di credito per pareggiare i conti e annullare il credito.

Di fatto la Regione è riuscita a portare a spasso Tavolo e Comitato per tutto questo tempo rassicurando, confermando, promettendo e dilazionando ma delle note di credito nemmeno l’ombra.

Il rischio di un grave falso potrà essere scongiurato solo dall’emissione delle note seppure con inescusabile e incomprensibile ritardo.



Del resto la mano fin troppo morbida della Regione nei confronti delle cliniche viene certificata anche quando la direzione del dipartimento della sanità regionale è costretta a confermare che non sono stati ancora sospesi gli accreditamenti (sospensione prevista per legge) ad alcune cliniche che non rientrano nel decreto Lorenzin in quanto una, la Ini di Canistro, «è situata in zona orograficamente disagiata», la seconda, San Raffaele, niente sospensione perchè «si tratta dell’unica struttura in Regione in grado di trattare pazienti affetti da mielolesione che altrimenti rischierebbero di andare fuori».

Spiegazioni magari convincenti che di fatto creano una eccezione non scritta alla legge.



E l’extrabudget è stato pagato?

No perchè, sempre gli attenti controllori romani, si sono accorti (unici fino ad ora) che pagare le cliniche anche oltre il tetto stabilito per legge non è proprio possibile perchè esisterebbe ancora una norma vigente (articolo 7, comma 4, lettera c, legge regionale n. 32/2007) che prevede «la revoca dell’accreditamento per le strutture nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni – delle quali è comunque vietata la remunerazione – eccedenti nella misura massima del 5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto».

E’ notorio che gli sforamenti sono pratica comune da sempre e anche per importi ingentissimi, mentre non si ha notizia di alcuna revoca di accreditamento per tale ragione nella storia sanitaria abruzzese (la legge esiste dal 2007…).



Ma non è incredibile che questa norma sia sfuggita proprio a tutti con grande sollievo per le cliniche private?