Ospedale di Teramo, «sporcizia, cibo scadente e medicine che mancano. Paolucci venga a vedere»

TERAMO. «Vorrei vedere in faccia l’assessore alla Sanità Silvio Paolucci e il responsabile della Asl di Teramo mentre gli mostro quello che vedo io tutti i giorni. Vorrei vedere se provano un po’ di vergogna».

L’appello arriva dall’ospedale Mazzini Di Teramo da parte di Giammarco De Vincentis ricoverato nel reparto di chirurgia toracica oncologica. Il racconto è un grido d’allarme ma anche uno spaccato di vita quotidiana vissuta da decine e decine di pazienti che non solo devono fare i conti con la malattia ma anche con degrado e attese.

L’uomo racconta che la bravura dei medici e degli infermieri purtroppo non basta per vivere serenamente la degenza e dunque sottolinea come è costretto a vivere nei suoi lunghi giorni che trascorre in opedale.

In un primo momento De Vincentis è stato ricoverato ad Avezzano, alla clinica Di Lorenzo per una decina di giorni: «ero come in un hotel a 5 stelle, soprattutto per la pulizia, il cibo, le terapie, le medicine che puntualmente mi venivano consegnate per le varie patologie per le quali mi stanno curando».

Poi per approfondimenti è stato trasferito a Teramo, al Mazzini nel reparto di chirurgia Toracica e ha dovuto cominciare a fare i conti con una realtà completamente diversa.

«Ho trovato personale medico eccellente», assicura, «professori che sono titolari di cattedre di gran rilievo nelle università più importanti, infermieri professionali, di una grande umanità, ma che si trovano ad operare senza strumenti sufficienti, per curare al meglio i propri malati».

E qui infatti la nota dolente raccontata dal paziente: «si fa fatica a seguire una cura specifica, perché spesso manca un farmaco o un altro, a volte bisogna ordinarlo in farmacia e aspettare. Per non parlare del cibo, minestrine che di bello hanno solo il contenitore con cappuccio rosso, sembra la colla che si usa in campagna elettorale per attaccare i manifesti. I servizi igienici sono pessimi, le docce non funzionano, i bagni sono indecenti. Ci sono finestre con vetrate offuscate, sporche che non si puliscono da anni credo, piccioni che passeggiano sulle soglie, facendo i loro bisogni».

Per tutti questi motivi De Vincentis ha chiesto pubblicamente via Facebook all'assessore alla Sanità della regione Abruzzo e il responsabile della Asl di Teramo di fare un giro nelle corsie: «vorrei guardarli in faccia mentre gli faccio vedere la realtà, vedere se provano un po' di vergogna, sempre se capiscono cosa vuol dire vergognarsi».