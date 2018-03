Ospedale unico nel Teramano, Cgil invita al confronto

TERAMO. Un confronto diffuso con il territorio sul futuro della sanità teramana, a partire dal progetto dell'ospedale unico, e un deciso no ad ogni ipotesi di project financing.



E' la posizione espressa dalla Cgil di Teramo, che segnala come, fino ad oggi, il dibattito sul tema si sia svolto "senza nessun coinvolgimento di operatori ed associazioni". "Da tempo assistiamo a una discussione insistita sulla stampa che fa apparire la scelta di un ospedale unico in provincia di Teramo come definitiva, con l'unica variabile ancora da decidere che è la localizzazione della nuova struttura - sottolinea la Cgil - Eppure vorremmo sapere quali analisi dei bisogni sanitari sono state registrate? Quale ascolto del territorio? Quali criteri? Chi decide? Dove? Quando? Con la partecipazione di chi?". Un modo di procedere che il sindacato giudica irrispettoso nei confronti del territorio e a fronte del quale invita la Regione e la Asl ad un confronto diffuso con istituzioni, operatori del settore, associazioni.



"Per quanto ci riguarda l'abbiamo già detto in precedenza, noi siamo convinti che la buona sanità non è fatta di muri nuovi ma di buone pratiche e da un'organizzazione che metta al centro i bisogni dei cittadini - continua il sindacato - l'unico risparmio in sanità è quello che fornisce una migliore qualità della vita ai cittadini. Se all'interno di questa impostazione si convenisse che l'ospedale unico è un punto di equilibrio, efficienza, eccellenza ci confronteremo anche noi in modo oggettivo". Un confronto da quale però è esclusa a priori ogni ipotesi di realizzazione di un project financing.



"Una formula - conclude la Cgil - con la quale si permette l'ingresso del privato nella conduzione delle strutture sanitarie, con canoni pagati dal pubblico per 25-30 anni o con la concessione allo stesso di tutti i servizi collaterali al servizio sanitario come ristorazione, pulizia, manutenzione. Col risultato che il privato ha profitti certi e garantiti e la collettività si farà carico di un debito che nei prossimi decenni peserà sulla spesa sanitaria delle future generazioni condizionando la tutela della loro salute".