Ospedale Maltauro, il Pd mostra la frattura e chiede intervento Ministero Salute

CHIETI. Il Ministero della Salute intende intervenire sul caso del nuovo ospedale di Chieti targato Maltauro, magari anche tramite una segnalazione all’Anac?

La domanda è inserita in una interrogazione firmata dalla deputata vastese del Pd, Maria Amato, e dalla collega di partito Margherita Miotto.

Una interrogazione che evidenzia, se ce ne fosse bisogno, la spaccatura tutta interna al Partito Democratico sul tema sanitario.

Una distanza di vedute già emersa nei giorni scorsi quando l’assessore Silvio Paolucci e il numero due del Csm, Giovanni Legnini si sono presentati a sorpresa all’ospedale di Chieti.

Proprio nelle ore in cui la giunta Pd guidata da Luciano D’Alfonso era impegnata a demolire e ‘commissariare’ la Asl di Chieti «incapace di dare risposte» al privato che ha offerto sul piatto un progetto di finanza per costruire un nuovo ospedale, il vice presidente Legnini si faceva fotografare tra il manager “inadempiente” Pasquale Flacco e l’assessore delle retrovie (specie quando si parla del progetto Maltauro).

Tra l’altro pare che proprio Paolucci e Legnini si siano un po’ ‘ammorbiditi’ sul caso Maltauro: il termometro che registra i loro umori sull’argomento è passato da ‘negativo’ a ‘neutro’.

E ora ci si mette pure Amato, già molto critica in passato con Paolucci e la sua gestione della sanità («un tempo ti avrei chiamato affettuosamente per nome, non avrei avuto bisogno di una lettera aperta, ci sarebbe stato un circolo, una sezione non commissariata, dove confrontarsi anche su una idea di sanità…»)

Adesso la deputata ha chiesto l’intervento del Ministero segnalando, tra le altre cose, tutte le perplessità del Rup sulla proposta Maltauro messe nero su bianco sui documenti dell’azienda sanitaria di Chieti.

Perplessità che hanno di fatto bloccato tutto, facendo adirare il presidente D’Alfonso che nei giorni scorsi ha contato i giorni trascorsi in attesa (ben 990) e ha diffidato la Asl a chiudere la procedura entro fine mese.

«Il Rup», riferisce Amato al Ministero, «ha evidenziato nella procedura di ricevibilità “profonde perplessità sull’adeguatezza e rispondenza della stessa proposta all’interesse pubblico e sulle modalità di strutturazione della proposta, che azzera ogni rischio per la parte privata”, accollandolo tutto al pubblico. Ha sottolineato che i costi proposti sono più elevati di quelli attualmente sostenuti dalla Asl e sono superiori persino a quelli individuati come medi dall’Anac».

Il responsabile del procedimento aveva anche segnalato la coobbligazione della Asl e della Regione al pagamento dei canoni con necessità di iscrizione di tali somme nei rispettivi Bilanci di entrambi gli Enti. «Ciò determina una peculiarità non rinvenibile in altri casi di Finanza di progetto scrutinati sul territorio nazionale, che azzera il rischio per la parte privata», ha segnalato il Rup.

Le due deputate del Pd ricordano anche che nel corso delle verifiche formali della Asl si è determinato uno stop, perchè una delle ditte incorporate nella ICM non era in regola con le tasse, superato dopo tre mesi con certificato dell'Agenzia delle Entrate con la motivazione di «notifica delle suddette cartelle in una sede secondaria».





DI PRIMIO NON FIRMA

Intanto da Chieti anche il sindaco Umberto Di Primio mostra una certa agitazione ed annuncia che non approverà l'Atto Aziendale redatto sulla scorta delle nuove linee guida approvate dalla Regione Abruzzo.

Anzi, si è detto pure pronto ad impugnarlo nelle sedi deputate «perche' rappresenta una evidente disparita' di trattamento che penalizza la sola Asl Lanciano Vasto Chieti».

L’annuncio è stato fatto dopo la riunione del Comitato Ristretto dei sindaco della ASL 2, di cui Di Primio è presidente, convocata nel pomeriggio di ieri, alla quale hanno partecipato il direttore generale Pasquale Flacco, il direttore amministrativo, Sabrina Di Pietro, il direttore sanitario, Vincenzo Orsatti, ed i sindaci di Casoli, Vasto e Lanciano.

Di Primio ha fatto sue alcune perplessità che erano state avanzate nei giorni scorsi anche dall’Intersindacale e ha denunciato: «ci sono aspetti che non risultano essere in linea con la normativa vigente in materia sanitaria, ovvero il decreto legislativo 502 del '92, e neppure con il contratto nazionale del comparto sanitario».





Il sindaco ha contestato la istituzione di due nuove figure dirigenziali quali il direttore della funzione ospedaliera e il direttore della funzione territoriali che, secondo lui, oltre ad essere in contrasto con la legge perche' non previste, «ledono, per le modalita' con cui e' prevista la loro assunzione, le professionalita' presenti nella nostra Azienda, duplicano funzioni gia' esistenti e, soprattutto, rappresentano un costo ulteriore per la sanita' abruzzese e, quindi, per i cittadini».

Inoltre il sindaco ha spiegato che non approverà l'atto perche', ad oggi, la sola ASL 2 Lanciano Vasto Chieti parrebbe essere obbligata ad attuare le nuove previsioni del decreto Lorenzin.





«L'attuazione del Patto per la Salute vedrebbe fortemente penalizzata la sola Asl di Chieti considerato che, nel decreto sul terremoto, oltre ai territori di L'Aquila e di Teramo, e' stata inserita anche la Asl di Pescara», ha spiegato il primo cittadino.

Il decreto sospende l'applicazione delle previsioni della Lorenzin per le tre Asl di Teramo, L'Aquila e Pescara lasciando la sola Asl di Chieti ad essere penalizzata sotto il profilo dei tagli a personale e risorse.





« Tale disomogeneita' creera' uno squilibrio sia in termini di offerta di prestazioni sanitarie, sia in termini di disponibilita' economica», ha contestato ancora il sindaco.

«Mai daro' il mio assenso a questo atto aziendale che sono pronto ad impugnare nelle sedi deputate per una evidente disparita' di trattamento che finirebbe per gravare sui cittadini di Chieti e della sua provincia».

Ma secondo l’assessore Paolucci le cose non stanno così: «respingo nettamente l’affermazione secondo la quale la Asl 2 è l’unica ad essere penalizzata da una norma nazionale: basta ricordare il dibattito sull’ospedale unico a Teramo e quello sull’ospedale per l’area Pescara-Chieti. Inoltre vanno sottolineate le procedure avviate per i tre nuovi presidi che si intendono realizzare a Chieti, Lanciano e Vasto, e i 78 posti letto attivati in 18 mesi nel polo cardiochirurgico teatino, laddove qualcuno voleva un centro per l'invecchiamento. Quanto alle funzioni espresse dai due direttori, la posizione assunta è la stessa di un numero limitato di sigle sindacali che di ASL in ASL accende lo stesso tipo di dibattito. Ricordo che si tratta di funzioni che intendiamo presidiare con figure innovative, vista la riduzione degli staff in forza alla direzione generale della Asl, ma siamo ovviamente aperti al dibattito».

