Ospedale Maltauro. La giunta D’Alfonso diffida Asl: «chiudere entro fine aprile»

CHIETI. E alla fine è arrivata la diffida: questa mattina la giunta D’Alfonso ha deciso di dare 17 giorni di tempo (con Pasqua e 25 maggio in mezzo) alla Asl per adempiere alla valutazione del project financing per la realizzazione del nuovo ospedale di Chieti.

Dunque quello che non è stato concluso in 990 giorni bisognerà farlo in 9 giorni (tanti sono togliendo festività e sabati e domeniche)

La scadenza è fissata da una delibera approvata questa mattina dalla giunta regionale, che fa seguito alle 10 riunioni ufficiali che si sono susseguite dal 7 agosto 2015 al 13 marzo scorso.





Incontri iniziati già oltre un anno dopo la presentazione del progetto da parte del proponente - depositato ad aprile 2014 - e che hanno portato all'approvazione di alcune delibere di giunta regionale, in cui venivano evidenziate le carenze strutturali dell'attuale policlinico teatino e l'interesse pubblico evidente a trovare una soluzione efficace al problema.

Nella delibera, oltre alla riconferma della necessità di individuare un percorso per far fronte alla situazione dell'ospedale di Chieti, vengono evidenziate anche le conseguenze potenzialmente pregiudizievoli legate «alla condotta dilatoria e omissiva della Asl Lanciano-Vasto-Chieti e all'infruttuosità del procedimento di valutazione protrattosi per 990 giorni».

Di qui la diffida ad adempiere che sarà notificata al direttore generale dell'azienda sanitaria Pasquale Flacco, cui - in caso di esito negativo - seguiranno ulteriori decisioni della Regione.





Dunque la Regione vuole una parola definitiva e la conclusione della procedura amministrativa sulla valutazione di interesse pubblico del progetto. Visti i vari pareri disseminati qua e là l’azienda sanitaria sembra portata a bocciare l’iniziativa imprenditoriale dal momento che ha già parlato di prezzi troppo alti, le clausole contrattuali troppo sbilanciate verso il privato, alcune carte che non sono a posto.





Non è certo un mistero quanto detto dal direttore Affari Generali e Legali della Asl di Chieti, Stefano Spadano ovvero che la presentazione di un progetto ex novo sarebbe l’unico modo per superare «le tante criticità riscontrate».

Il Rup ha invece già evidenziato «profonde perplessità sull’adeguatezza e rispondenza della stessa proposta all’interesse pubblico e sulle modalità di strutturazione della proposta, che azzera ogni rischio per la parte privata».

Sotto esame, nel merito, c’è finita soprattutto la convenzione (cioè il contratto) che la Asl dovrebbe firmare e che di fatto azzera ogni tipo di rischio d’impresa per il privato accollandolo tutto al pubblico.





E sempre il Rup ha fatto rilevare un aspetto sul quale si è dibattuto parecchio e che la stessa giunta e presidente della Regione in testa aveva sbandierato: «i costi uguali a quelli attuali».

Per il Rup invece i costi -che pure dovranno essere messi a gara- sono più elevati di quelli attualmente sostenuti dalla Asl e sono superiori persino a quelli individuati come medi dall’Anac.

E ancora: «la proposta prevede la coobbligazione della Asl e della Regione al pagamento dei canoni con necessità di iscrizione di tali somme nei rispettivi Bilanci di entrambi gli Enti. Ciò determina una peculiarità non rinvenibile in altri casi di Finanza di progetto scrutinati sul territorio nazionale, che azzera il rischio per la parte privata»









FEBBO: «DELIBERA ILLEGITTIMA»

«È una Delibera illegittima. Il Presidente D’Alfonso si arroga poteri e competenze che non gli competono e ci permettiamo di richiamare quanto già contestato in merito alla non possibilità per la Regione di attribuirsi mansioni che non le spettano a meno che non si vogliano trasformare e alterare le norme a proprio gusto e piacimento. Le competenze del Project financing rimangono e sono in capo alla Asl teatina come stazione appaltante e ad essa spettano tutte le verifiche ed i controlli necessari».



Lo ha detto il Presidente della Commissione vigilanza e Consigliere regionale Mauro Febbo che fa notare come i tempi siano già scaduti e che il progetto è stato giudicato irricevibile.

«Ancora oggi», aggiunge Febbo, «non è stato prodotto alcun chiarimento in merito al rispetto da parte della stessa della normativa a tutela dei disabili ex lege 68/99, altro requisito indispensabile ai fatti dell’ammissione alla procedura. Quanto sopra dimostra con evidenza che se ritardi vi sono stati gli stessi non sono certamente attribuibili alla ASL o al RUP o ad altri soggetti da “demolire” , secondo una affermazione usata dal Presidente D’Alfonso. Sarebbe opportuno e confacente al ruolo che si riveste che la Regione, o chi per essa, invece di ingenerare aspettative che potrebbero avere riflessi risarcitori, per essa stessa e non per altri, evitasse di configurare, cercando di spaventare, conseguenze pregiudizievoli a carico della ASL o di suoi funzionari che non fanno altro che il loro lavoro, evidenziando problemi e criticità che ad oggi non hanno trovato giustificazioni da parte del proponente. Se ciò non bastasse si ribadisce che il progetto presenta un problema alla radice ed è la mancanza di una corretta e concreta valutazione sul piano tecnico ed economico finanziario della proposta della ICM e la sua rispondenza al pubblico interesse, come segnalato più volte non solo dal RUP ma dalla stessa dirigenza regionale tanto invocata dal Presidente D’Alfonso».





«DISEGNO DIABOLICO DI D’ALFONSO»

Secondo Febbo «tutto questo provocherà un processo di confusione innescato dal Presidente D’Alfonso e causerà solo un caos sanitario intorno al Policninico Santissima Annunziata di Chieti determinando chiusure e trasferimenti di reparti e quindi il riconoscimento a Pescara di ospedale di 2 livello, con il conseguente trasferimento della facoltà come denunciato dal professor Mastropasqua e da altri 300 universitari. Questo è il disegno diabolico che il presidente D'Alfonso sta portando avanti con tenacia da 1000 giorni ma non riuscirà nel suo intento. Leggerò con attenzione la delibera appena approvata - conclude Febbo - e mi attiverò di conseguenza per scongiurare una simile nefandezza nei confronti della Città di Chieti, dell'Università e del servizio sanitario regionale».