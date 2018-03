Con i nuovi ospedali la sanità pubblica sarà privatizzata. M5s: «Avvertiremo i Ministri»

ABRUZZO. Il dato acclarato è che sono stati destinati 371 mln di euro all’Abruzzo per la costruzione di 5 nuovi ospedali.

Il presidente della Regione, D’Alfonso, ama i project financing.

Se ne deduce che i 5 ospedali saranno costruiti con questa metodologia.

A conti fatti e tra cinque anni (si spera solo 5) la sanità abruzzese pubblica sarà diventata… privata.

Cioè in cambio della costruzione degli ospedali i privati otterranno la gestione con l’affidamento di una serie di servizi connessi (senza esclusione di centri commerciali dentro gli ospedali e attività che nulla hanno a che fare con la sanità…).

Dunque da una parte ci saranno le cliniche private convenzionate che svolgono quelle prestazioni sussidiarie che il pubblico non può e non riesce a garantire e, dall’altra, ci sarà la sanità pubblica... privatizzata, magari sarà più efficiente ma a costi molto più elevati per il semplice fatto che ci sono di mezzo imprese e non benefattori.



Ed è buffo ed esilarante (ma anche inquietante) rileggere le dichiarazioni del commissario Gianni Chiodi che annunciava l’arrivo dei milioni per i nuovi ospedali e quelle dell’allora segretario del Pd bollare le dichiarazioni come «campagna elettorale»...



MARZO 2014

CHIODI: «Il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Cipe ha dato una valutazione positiva per la realizzazione di cinque nuovi ospedali nella regione per 371mln di euro a Sulmona, Avezzano, Lanciano, Vasto e Giulianova».

SILVIO PAOLUCCI: «dopo più di cinque anni di liste d’attesa lunghissime, chiusure di ospedali, servizi e reparti, ridimensionamento della sanità pubblica territoriale, umiliazione del diritto alla partecipazione, promesse di costruzioni dei nuovi ospedali, ora Chiodi ricomincia da dove ci aveva lasciato 5 anni e 6 mesi fa: promette nuovamente la realizzazione dei nuovo ospedali, come già aveva fatto nel 2008 e nel corso di tutta la sua lunga legislatura, precisando ovviamente che vanno cercate le coperture finanziarie. La nuova politica di Chiodi si chiude con la riesumazione di metodi vecchi e clientelari».



Amarezza e trasformismi a parte, il problema ora c’è e la visione politica del Pd, di questa parte del partito, è chiara e va in questa direzione se qualcuno non la fermerà.

Per ora incerte rimangono le sorti del nuovo ospedale di Giulianova (probabilmente cancellato) mentre l’assessore

Paolucci fa sapere che è meglio costruirne uno a Teramo...







M5S: «PROJECT FINANCING COSTOSO E DANNOSO»



Torna all’attacco anche il M5s con Sara Marcozzi «il Presidente di regione sostiene che occorrerebbero decenni per costruire un nuovo ospedale se si procedesse con gli strumenti ordinari. Niente di più inesatto. Le ASL in Italia da sempre procedono in autonomia, ottenendo ottimi risultati. E’ evidente, però, che bisogna essere in grado di scrivere tempi, costi e modalità di realizzazione».

Il M5s si dice contrario allo strumento del project financing perché «anti-economico e dannoso per le casse regionali».

L’esempio è quello del piano finanziario Maltauro che la asl di Chieti si impegnerebbe a mantenere pagando rate che vanno da 22mln di euro all’anno per poi passare a 80 fino a 110 mln del 30 anno.







...E L'ACCORDO CON IL MINISTERO?



Marcozzi ricorda poi l’Accordo fra il Ministero della Salute e Regione Abruzzo sul Piano di Rientro in materia di edilizia sanitaria che richiama la Regione ad obblighi precisi.

Il comma 4 dell’articolo 1 recita: “[…] La Regione si impegna a trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze tutta la documentazione necessaria per una piena e corretta valutazione delle operazioni finanziarie regionali nonché della posizione debitoria esistente della regione”. E ancora, il comma 6 dell’articolo 3 “[…] I provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono tutti quelli afferenti le seguenti tematiche: […] riformulazione del Piano di Edilizia Sanitaria”. Infine, l’articolo 4 “La Regione si impegna ad attivare il partenariato con la Regione Friuli Venezia Giulia mediante la stipula di specifiche convenzioni per i seguenti aspetti contenuti nel piano di rientro: […] modalità di realizzazione del programma di edilizia sanitaria ex articolo 20 della legge n. 76/1998”.







LA MISSIVA DALL'ABRUZZO...



«E’ evidente che nulla di tutto ciò è stato fatto», sostiene Marcozzi, «I piani economico-finanziari dei progetti presentati sono insostenibili. Siamo appena usciti dal Commissariamento, ma non dal Piano di Rientro, sarà mia premura avvertire e documentare delle intenzioni di questa Giunta i competenti Ministeri, così come accadde per il progetto della nuova autostrada verso Roma. Se il Presidente D'Alfonso non informa i Ministeri, lo faremo noi! Sembra che troppo spesso il PD confonda la filantropia con l'impresa».