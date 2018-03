Sanità. L’Intersindacale contro giunta D’Alfonso: «quella delibera è illegittima»

ABRUZZO. «Quella delibera contiene illegittimità e va bloccata».

Alcune sigle dell’Intersindacale abruzzese medici e infermieri (Anpo, Aupi, Cimo, Cisl-Medici e SMI) contestano la delibera di giunta regionale numero 78 del 28 febbraio scorso sulle nuove linee guida regionali per l’adozione degli atti aziendali.

L’intersindacale ha dunque dato mandato all’avvocato Nicola Gasparro per presentare un ricorso e chiedere una revisione del documento denunciando, tra le altre cose, il mancato confronto sulle proposte di modifica alla bozza delle linee guida consegnata alle organizzazioni sindacali.

Il legale ha presentato un’istanza di autotutela per cercare di attivare un «confronto costruttivo» con l’amministrazione regionale per apportare alcune modifiche al provvedimento.

Se proprio non dovessero riuscirci si intraprenderà la strada di un ricorso al Tar.



LE NOVITA’

Eppure appena un mese e mezzo fa l’assessore Silvio Paolucci aveva trionfalmente festeggiato l’ok delle linee guida anticipando cambi epocali e tralasciando l’irritazione di quanti non si erano sentiti ascoltata. Tra le novità principali ci sono l'istituzione del Dipartimento Funzionale regionale delle Professioni sanitarie, «per valorizzare tutte le professioni sanitarie» ma anche strategie per uniformare i modelli organizzativi nelle varie Asl.

Dunque ogni azienda sanitaria dovrà prevedere «un'articolazione omogenea delle struttura», con l'istituzione di un sistema dipartimentale che comprenda il Dipartimento di Prevenzione, quello di Salute Mentale, il Materno-Infantile, il Dipartimento Medico, il Chirurgico, dell'Emergenza-Urgenza, dei Servizi, oltre a un Dipartimento Tecnico e a uno Amministrativo.

E poi ancora l'obbligo di riportare sulle "linee di produzione ospedaliere e territoriali" tutte quelle funzioni attualmente in staff alle direzioni generali (come gestione del rischio clinico, governo della spesa farmaceutica e sicurezza dei pazienti), che invece tornano a operare direttamente nei luoghi fisici dove vengono erogate le prestazioni, «a maggiore garanzia dell'utenza».







COSA CONTESTANO

Ma cosa contestano alcune sigle dell’intersindacale?

Si gettano parecchie ombre su una presunta incompatibilità con il quadro normativo e si denuncia la «violazione dei limiti delle competenze regionali, in materia di ordinamento delle aziende sanitarie locali» come nel caso in cui si prevedono due “nuovi “ direttori: il Direttore della Funzione ospedaliera e il Direttore della funzione territoriale.

Secondo l’intersindacale la giunta con questa decisione sarebbe andata «al di là dei limiti delle competenze regionali, in materia di ordinamento delle aziende sanitarie locali», violando «anche l’autonomia imprenditoriale delle aziende sanitarie, che si esprime soprattutto nell’ampiezza dei contenuti e nella discrezionalità delle scelte contenute nell’atto aziendale, che costituisce il principale strumento di governo dell’azienda sanitaria.

Altro punto contestato è quello che ruota intorno al comportamento dell’Azienda sanitaria che alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale non intenda, sebbene in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente. In questo caso potrà attribuire al dirigente «un altro incarico, anche di valore economico inferiore».

Ma secondo l’Intersindacale su questo punto la giunta si è discostata dalle previsioni contenute nel Contratto nazionale di lavoro.

Inoltre le nuove linee guida, è un’altra accusa, non avrebbero tenuto «adeguatamente conto» che i processi di riorganizzazione del personale dipendente delle Aziende sanitarie richiedono una articolata procedimentalizzazione, «che l’amministrazione deve necessariamente osservare per evitare di porsi in ipotesi di violazione delle procedure di gestione delle crisi di eccedenze o sovrannumero, con l’eventuale insorgere di contenziosi facilmente evitali solo con il rispetto

delle procedure previste».

E poi la nota più dolente, quella che ha fatto davvero irritare i sindacati, ovvero l’inosservanza delle relazioni sindacali e la mancata concertazione sebbene vi fosse stata «la massima disponibilità a contribuire alla redazione di linee guida che potessero garantire sia i diritti dei cittadini che le prerogative degli operatori sanitari».

In questo caso, con la mancanza del confronto, le proposte dei sindacati non «sono state per nulla tenute in considerazione, compromettendo corrette e leali relazioni sindacali».

a.l.