Disabilita' gravi: zero fondi per bando 2017

ABRUZZO. Zero euro al bilancio, nella voce che riguarda il finanziamento degli assegni mensili alle famiglie che assistono h24 disabili gravissimi in eta' pediatrica.

Uno zero che comincia a preoccupare i potenziali beneficiari, che in Abruzzo hanno come punto di riferimento la Onlus "Progetto Noemi", associazione in prima linea per ottenere cure migliori e assistenza per bimbi con patologie gravi come la piccola Noemi Sciarretta, 4 anni e mezzo, originaria di Guardiagrele (Chieti), affetta da Atrofia muscolare spinale (Sma1), il cui padre, Andrea Sciarretta, e' il presidente della onlus.

Il bando e' stato istituito nel 2015.

Il primo anno ha avuto una copertura di 200 mila euro, ma ne sono stati erogati 120 mila euro, perche' solo 12 famiglie sulle 135 che hanno fatto sono risultate idonee, ricevendo un assegno mensile di 1000 euro.





Nel 2016 a bilancio sono stati messi ancora una volta 200 mila euro, questa volta spesi tutti, a vantaggio di 20 famiglie, ma l'assegno e' stato ridotto a 850 euro al mese. Il fondo dell'annualita' 2016 e' stato erogato alle familgie per il 70 per cento a marzo 2017, il restante 30 per cento sara' erogato a fine anno.

Preoccupa enormemente, quindi, che, rispetto agli anni scorsi ancora non ci sono fondi a bilancio, e senza di essi non si puo' fare il terzo bando.

«Ci auguriamo - afferma Sciarretta - che l'assessore Silvio Paolucci individui presto le risorse per continuare a dare risposte alle famiglie di bambini gravemente malati, che necessitano assistenza 24 ore al giorno, ogni giorno dell'anno con un supporto domiciliare da parte delle Asl competenti inadeguato per la complessita' delle patologie. Ed e' per questa ragione che anche il supporto economico e' vitale per garantire assistenza, i familiari sono impossibilitati a lavorare altrove, per garantire la vita ai loro figli". "Siamo certi - conclude Sciarretta - che la giunta intervenga prontamente, ripristinando le risorse nel capitolo di bilancio per poi procedere con il nuovo bando, per dimostrare concretamente la vicinanza e problematiche gravi che ci attanagliano. E' giusto mantenere concrete le aspettative a favore del familiare, migliorando e garantendo ogni anno, con risorse crescenti, gli interventi».