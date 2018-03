Consiglio di Stato: «il taglio del budget delle cliniche fatto da Chiodi era legittimo»

ABRUZZO. Ennesima vittoria sul campo giudiziario amministrativo per il troppo silenzioso Gianni Chiodi, ex presidente della Regione, nonchè commissario alla sanità, che oggi siede in Consiglio regionale ma che non si fa notare certo per il suo presenzialismo, nemmeno in casi come questi dove potrebbe rivendicare il lavoro fatto.

La sentenza è arrivata qualche giorno fa e porta la firma del giudice Franco Frattini.

Al centro c’è il decreto n. 39/2012 adottato il 9 agosto 2012 da Chiodi per ridefinire il budget per le cliniche private per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore Sanità della Regione Abruzzo.

Erano i tempi dei sacrifici lacrime e sangue per cercare di rimettere in sesto una sanità depredata in vario modo ed erano i tempi dell’ossessione della “spending review” che imponeva di risparmiare su tutto. In questo caso il commissario Chiodi decise di risparmiare sulla spesa pubblica che finiva alle cliniche private convenzionate, come dire tagliamo tutto ma tagliamo anche ai privati.

L’atto venne impugnato da Synergo (casa di cura Pierangeli) che ottenne la vittoria in primo grado, allora come in molte altre occasioni in cui si sono impugnati i tagli di Chiodi dal 2010 in poi, e che hanno persino generato una inchiesta penale ancora in corso per presunti abusi dell’ex commissario nei confronti delle “povere” cliniche.

Pierangeli e Spatocco lamentavano l’abbattimento degli importi dei tetti di spesa dell’anno 2012 nella misura fissa del 9,90% «ben superiore a quella preconizzata dall’intervento normativo statale».

Il 21 novembre 2013, il Tar Abruzzo ha annullato il decreto commissariale di riduzione del budget, a marzo 2014 è stato firmato il ricorso e poco dopo il Collegio ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.





Il 23 marzo 2017 scorso la causa è stata discussa e l’appello del Commissario ad acta è stato giudicato «fondato» ed è stato accolto.

Secondo i giudici del Consiglio di Stato, infatti, quella di Chiodi fu «una disposizione evidentemente intesa ad ottenere una riduzione e una razionalizzazione della spesa sanitaria, in funzione della spending review» e i giudici citano la sentenza numero 203 del 2016 della Corte costituzionale che «giustifica, anche sul piano dei valori costituzionali in gioco, la penalizzazione degli operatori privati».

E Synergo non fu di certo l’unica a pagare le conseguenze di quei tagli dal momento che, come dicono i giudici, il decreto venne applicato anche nei confronti delle case di cura Sanatrix e Santa Maria.

Il Consiglio di Stato ha dunque bocciato totalmente la sentenza del Tar specificando che «nessuna delle argomentazioni dei giudici di primo grado può essere condivisibile».

«La ratio della spending review», si legge nella sentenza di qualche giorno fa, «è proprio quella di conseguire, al contrario di quanto sostiene il T.A.R. per l’Abruzzo, un risparmio di costo sulla spesa non già programmata, ma consuntivata nel 2011, sulla base dei dati effettivi certificati dalle Asl competenti».

I giudici certificano che il decreto commissariale impugnato «non ha alcuna finalità punitiva nei confronti delle due strutture». Sono state ritenute irrilevanti, invece, le determinazioni successive del commissario D’Alfonso (datate 2015) con le quali c’è stato un nuovo aumento di budget.

«La misura di riduzione che i privati sono chiamati a sopportare», continuano i giudici, «non può essere ritenuta un onere individuale eccessivo, sia per i tempi con i quali è stata imposta, sia perché, come visto, non va intesa come riferita alle prestazioni già legittimamente erogate».

Le spese di giudizio, «vista la complessità delle ragioni esaminate sono state compensate.





LE CONSEGUENZE

Una sentenza non nuova, come detto, che certifica la legittimità della ratio impiegata e poi sovvertita dal 2014 in poi con l’arrivo della nuova giunta.

Da commissario D’Alfonso è infatti andato nella direzione opposta, facendo confluire ulteriori milioni nelle casse delle cliniche alzando più volte i tetti e arrivando a pagare o a sanare anche l’extrabudget (cioè le cifre macinate in ricoveri anche oltre il tetto massimo).

In un caso almeno, quello più rilevante, queste vicende -molto tecniche ma dal grande impatto sulle case pubbliche- hanno prodotto un contenzioso (l’ennesimo) da parte della Synergo la quale a dicembre 2015 produsse fatture relative all’extrabudget non pagato per le annualità 2010-2011-2012, fatture che sono diventate subito titolo esecutivo e oggetto di pignoramento autorizzato dal tribunale di Pescara per un importo di oltre 7 mln di euro a carico della Asl.





La cifra peraltro ha messo in crisi l’intero sistema sanitario ed il bilancio che avrebbe dovuto essere in pareggio per poter far cessare il commissariamento.

Nelle ultime riunioni del tavolo di monitoraggio la Regione affermò che Pierangeli aveva rinunciato alla procedura esecutiva e si era in attesa delle note di credito.

Note che non sembra siano più arrivate nonostante i molti mesi trascorsi. Questa vicenda incidentale non è ancora chiusa ma al momento si può dire che un vero equilibrio di bilancio non c’è mai stato ed ora che la spesa è schizzata nuovamente ci si allontana sempre più da quel punto.

Senza contare che la sentenza che certifica il pieno rispetto dei valori fondamentali della Costituzione di fatto sta strigliando chi ha fatto il contrario di quello che ha fatto Chiodi con conseguenze catastrofiche per la sanità pubblica.

Avendo aumentato il budget dal 2015 ai privati si è dovuto tagliare altrove, cioè al pubblico, per esempio con l’impossibilità di colmare i posti lasciati vacanti dai pensionamenti con riflessi negativi sui servizi, chiusura di reparti, di servizi, emergenza urgenza, liste di attesa che si allungano ecc…



L'INFLUENZA DELLA GIUSTIZIA SECONDO CHIODI

In una delle ultime dichiarazioni sul tema Chiodi disse: «Credo che la Procura di Pescara abbia giocato un ruolo importante e negativo nella mia esperienza politica, e' intervenuta spesso sulle questioni politiche e a giudicare dai risultati, ad esempio nei casi di D'Alfonso e Venturoni, senza grandi risultati. La delusione e' grande perche' in tutto il Paese e in parlamento mi consideravano una persona che ha fatto una battaglia straordinaria per risanare e moralizzare il sistema sanitario e che era anche riuscita a farla. Qui a Pescara, invece, mi considerano un delinquente e sono l'unico politico d'Italia ad essere imputato per non avere favorito la sanita' privata».