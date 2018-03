Asl Teramo dal 1 maggio arrivano i 91 nuovi assunti a tempo indeterminato

TERAMO. I 91 operatori socio sanitari inizieranno il loro nuovo lavoro da dipendenti della Asl di Teramo il prossimo 1 maggio 2017.

La Asl di Teramo, con oltre 3.400 dipendenti a tempo indeterminato, 109 a tempo determinato e 120 con contratti di somministrazione, amplia il proprio personale con l’intento di migliorare i servizi erogati.

L’Asl lamentava una carenza storica di personale OSS, infermieristico, tecnico sanitario riabilitativo, medico e amministrativo, che ammontava a circa 540 unità, solo lo scorso anno abbiamo perso circa 170 unità di personale tra pensionamenti e dimissioni, a fronte di personale in entrata di sole 20-30 unità, il resto si sostituiva con il tempo determinato che però nel 2017 subirà un taglio netto per la progressiva riduzione della spesa sostenuta per analoga finalità del 2009. Ora il primo passo è stato avviato, considerando che la Regione Abruzzo ha autorizzato di estendere i 56 posti a tempo indeterminato previsti nel bando del 2016 a quasi il doppio.



«Dopo il blocco del turn over degli anni passati, quando, a causa dell'applicazione del piano di rientro l’Abruzzo non ha potuto fare assunzioni, ora negli ospedali è possibile. Dopo aver ridotto gli sprechi», ha spiegato l’assessore Silvio Paolucci, «e rimesso a posto i conti in questi anni, negli ultimi tempi abbiamo aperto anche nuove prospettive occupazionali e rinforzato il personale in servizio nella sanità della provincia di Teramo e di tutto l’Abruzzo».

Una riduzione della spesa che, tuttavia, oltre alle parole dell’assessore, non risulta da documenti pubblici divulgati o pubblicati. Purtuttavia le assunzioni ci sono state e programmate a partire da maggio con 4 giorni di formazione e incontri di orientamento alle strutture.

«Il primo contatto con un ambiente lavorativo, infatti», spiega la direzione della Asl, «può comportare una difficoltà di adattamento dovuta a variabili di vario tipo: organizzativo, tecnico e relazionale. Provocando nel neoassunto un senso di insicurezza nell’affrontare le previste attività lavorative che danneggia in primis il singolo lavoratore ma che può anche avere un impatto negativo sulle performance dell’Azienda in cui il lavoratore opera. Ragionando in questi termini, l’ASL di Teramo, ha prestato una particolare attenzione alla gestione del cosiddetto neo-lavoratore, investendo nel progetto di “Formazione ed inserimento del personale neoassunto”, in modo che quest’ultimo prenda consapevolezza del valore delle sue attività. Un progetto, dunque, che si prefigge gli obiettivi di garantire al neoassunto un’accoglienza che faciliti la conoscenza dell’organizzazione, delle responsabilità, dei regolamenti e delle procedure a cui fare riferimento e che assicuri al nuovo personale un percorso mirato di formazione».

«In linea con le indicazioni regionali – commenta il direttore generale Roberto Fagnano – vogliamo dare un slancio all’assistenza che viene offerta quotidianamente nei nostri reparti».