Sanità. Paolucci esulta dopo il tavolo di monitoraggio ma il disavanzo aumenta

ABRUZZO. «Lo "stato di salute" della sanità abruzzese migliora ancora e la Regione ottiene dal Tavolo di Monitoraggio lo sblocco di 70 milioni di euro di premialità per gli adempimenti Lea 2014».

E’ netto e con tinte accese, come al solito, il commento dell’assessore alla sanità, Silvio Paolucci, di ritorno dal tavolo di monitoraggio romano, quello che verifica l’andamento della sanità regionale, l’applicazione delle leggi ed i livelli dei servizi erogati.

Paolucci, invece, parla solo di… soldi e di un aspetto dell’intero universo sanitario che comprende molte galassie, alcune di queste vicine al collasso.

I Lea infatti non comprendono le liste di attesa, i posti letto nei corridoi, i tempi di attesa nei pronto soccorso ecc...

Ma per il membro della giunta il risultato più importante conseguito al termine della riunione sono i 70 milioni che piovono sull’Abruzzo (e che peraltro erano già stati preventivati e magari già spesi) senza accennare agli imbarazzi di qualche scena muta di troppo alle diverse richieste di spiegazioni e nemmeno alle criticità che sono emerse. Per capire davvero come è andata bisognerà attendere -come sempre- il “contrabbando” del verbale della riunione che sarà disponibile non prima di un mese...







LA VERSIONE DI PAOLUCCI

«Il Tavolo - spiega Paolucci - ha certificato l'adempienza piena di tutti gli obiettivi fissati per il 2014. Questo ha comportato lo sblocco delle somme, che potranno così essere impiegate per continuare il percorso di implementazione dei servizi offerti ai nostri cittadini».

Nel corso dell'incontro con i delegati dei ministeri vigilanti (economia, finanze e salute, oltre alle strutture tecniche competenti) è emerso che nel 2015 il punteggio sui Lea, i livelli essenziali di assistenza, ha registrato un netto e ulteriore trend positivo: il punteggio provvisorio si attesta a 181, rispetto al 163 raggiunto alla fine del 2014 e al 146 del 2013. «Questo certifica - continua -Paolucci - che negli ultimi 2 anni la qualità del servizio erogato all'utenza dal sistema sanitario regionale ha fatto notevoli passi in avanti. Un risultato che premia gli sforzi, spesso impopolari o resi tali dalla forte strumentalizzazione, messi in campo dalla Regione e che ci spinge a proseguire nel percorso intrapreso. Un risultato che andrebbe sottolineato come straordinario da tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza».





Una esortazione alle opposizioni che già di per sè pare minare l’informazione appena divulgata che dovrebbe essere di lampante evidenza e che, invece, sembra non essere “compresa da tutti” per il semplice fatto che la realtà del territorio è divera e perché, come detto, Paolucci parla solo dei Lea prendendo dati che vanno peraltro dal 2013 al 2015 mentre sono «relativamente positivi anche i primi dati riferiti all'anno 2016».

«I conti della sanità abruzzese chiudono in perdita per 23 milioni, 14 in meno dei 37 milioni previsti nel piano di riqualificazione approvato nel giugno dello scorso anno e presentato ai ministeri affiancanti», dice Paolucci confermando che un pareggio di bilancio non c’è mai stato.

Il vero problema però sembra il clima teso che si è respirato ieri a Roma, quasi il segnale di un magma che viaggia sommerso che nessuno vede ancora. Secondo alcune fonti starebbe riemergendo una sorta di scontro tra i tecnici del tavolo di monitoraggio, alcuni dei quali erano fortemente contrari all’uscita dell’Abruzzo dal commissariamento perchè c’erano molte criticità non risolte o risolte male.

Si ricorderà l’incredibile ultimo verbale che non sembrava affatto quello di una regione risanata ma certificava uno squilibrio strutturale e pure qualche magagna vietata come l’utilizzo di fondi vincolati per far quadrare il bilancio.

Poi la politica ha sovrastato le ragioni dei tecnici e l’Abruzzo è uscito dal commissariamento, una uscita però virtuale perchè benefici reali non se ne vedono (se parliamo dei cittadini…) e ora le cose non vanno meglio.

Il trend che sembra intravedersi oltre la propaganda interessata è di progressiva continua crescita della spesa come dire che quello «squilibrio strutturale» già certificato sta semplicemente diffondendo i suoi effetti .

Sullo sfondo preoccupano alcuni contenziosi con i privati ai quali le coccole evidentemente non sono bastate, così come l’aumento dei budget e nemmeno i provvedimenti in extremis per attutire gli effetti del decreto Lorenzin che avrebbe imposto qualche mancato accreditamento in più.

Eppure l’idea che circola è che la Regione sia sempre più ostaggio dei privati ai quali confluiscono sempre più risorse anche con la motivazione di bloccare la mobilità passiva.

Il risultato è esattamente la situazione attuale: impoverimento, cancellazione o difficoltà operative per Rsa, distretti sanitari, emergenza urgenza, guardie mediche.

Va bene, si dirà, è una scelta politica che spostando il baricentro dal pubblico al privato (cosa contestata da molti) dovrebbe almeno tamponare l’emorragia dei pazienti che vanno in altre regioni a curarsi (chi può permetterselo naturalmente). Invece no, anche la mobilità passiva aumenta ed i servizi sul territorio sono quasi spariti.





C’è qualcosa che non va e, per farlo andare male, paghiamo anche.

E secondo gli ultimi dati emersi dalla Conferenza delle Regioni il debito dell’Abruzzo avrebbe sforato i 70 milioni, molti di più di quelli di cui parla Paolucci.

E a qualcuno è venuto in mente anche un’altra storia -che pareva reggere poco già all’epoca- quella del concetto “spendere di più per risparmiare” che abbiamo visto non funziona con le cliniche ma nemmeno con la Kpmg, l’advisor storico della Regione al quale dovrebbe essere rinnovato per l’ennesima volta il contratto e che per ora è congelato.

Eppure l’ultima volta si era giustificata la spesa proprio asserendo che per poter conseguire gli obiettivi (dunque ridurre la spesa) c’era bisogno di una guida esperta perchè evidetemnte gli uffici regionali non lo sono. Ma la spesa è aumentata e quella manciata di milioni alla Kpmg si sommano e non si detraggono.









FEBBO: «PAOLUCCI SCORRETTO»

«Paolucci sostiene che la spesa farmaceutica è aumentata ‘causa l'introduzione di nuovi farmaci come il vaccino per la Epatite C sul quale abbiamo investito 40 milioni di euro’. Dovrebbe sapere che», fa notare Mauro Febbo (Fi), «tali farmaci sono di classe A e quindi incidono sulla spesa territoriale e non su quella ospedaliera. L’aumento insopportabile e vergognoso è riferito proprio alla spesa farmaceutica ospedaliera, visto che assistiamo a pazienti ricoverati costretti a portarsi i medicinali da casa per curarsi. Basta leggere ed esaminare le tabelle fornite dalla sua Direzione, ma ormai il bocconiano non si degna neanche di esaminare dati, documenti e atti».

«Altra "corbelleria" politico-amministrativa è quella di aver trovato i bilanci con perdite di ben 290 milioni di euro. Bugia che smentisco con i bilanci ufficiali depositati dalle ASL regionali. Vedremo se la perdita delle Asl nel 2016 è tornata a livelli preoccupanti o meno con il rischio di tornare al commissariamento, io pronostico una perdita di oltre 70 milioni di euro (dato "falsato" dalla ASL di Chieti che mette in bilancio oltre 26 milioni di euro di entrate straordinarie per recuperi nei confronti della curatela fallimentare di Villa Pini)».





PAOLUCCI: «REALE EQUILIBRIO DEI CONTI»

Paolucci ha risposto che «la certificazione Lea 2014 è qualcosa di ben diverso dalla griglia Lea 2014. La certificazione si ottiene infatti a distanza di un paio d'anni, tanto che al momento del nostro insediamento, nel 2014, la certificazione in corso era relativa al 2012. Vale a dire che tutto il lavoro è stato portato avanti esclusivamente da questo governo regionale».

Sulla spesa farmaceutica, invece, l'assessore spiega soltanto che il dato è vecchio di 10 mesi fa e già contenuto nel piano di risanamento ma non ci rassicura sul fatto che sia sensibilmente diminuito.

L'ultima precisazione riguarda l'indebitamento, «per quanto riguarda i debiti delle Asl, infine, solo in questi giorni abbiamo completato la restituzione al Servizio Sanitario Regionale di circa 300 milioni di euro che erano stati distratti per finanziare la spesa corrente. E infatti, per la prima volta, lo stato patrimoniale dello scorso anno riporta perdite pari a zero, al contrario di quello del 2014, in cui ammontavano proprio a circa 300 milioni. Questo significa che in 32 mesi abbiamo riportato i bilanci in reale equilibrio».