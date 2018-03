Sanità, Pd salva Popoli ma boccia risoluzione su rete ospedaliera teramana

ABRUZZO. Lanciato un salvagente per l’ospedale di Popoli ma per la sanità teramana resta

un grosso punto interrogativo.

Le due questioni sono approdate giovedì mattina in Commissione Sanità ed hanno avuto esiti diversi.

Approvata all’unanimità la mozione presentata dal consigliere regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri che riguarda la riorganizzazione dell’ospedale di Popoli.

Con il documento proposto dall’esponente di centrodestra e sottoscritto da tutti i colleghi commissari, di maggioranza e opposizione, si impegna il presidente della Giunta regionale e l’assessore alla Sanità (che ha già dato la sua disponibilità), a istituire urgentemente il Tavolo tecnico istituzionale finalizzato all’elaborazione di una specifica proposta tecnica di riorganizzazione dell’Ospedale di Popoli.





La proposta dovrà poi essere sottoposta al parere del Tavolo di Monitoraggio in ottemperanza a quanto approvato in sede di conversione del Decreto Sisma che contiene la proroga di 3 anni al declassamento del Presidio di Popoli in quanto ubicato nel cratere sismico.

«Se il progetto di riconversione sarà ben fatto salveremo il pronto soccorso e daremo di nuovo spinta all’Ospedale di Popoli», spiega Sospiri.

L’ubicazione del nosocomio nell’Alta Val Pescara, a ridosso della Valle Peligna, per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per i cittadini di quel territorio e l’eventuale dismissione metterebbe a rischio la salute di tutta la popolazione residente, costituita in gran parte da anziani, sostengono i promotori del salvataggio.

Tra l’altro, questi cittadini vivono in un contesto orografico fortemente penalizzato da un punto di vista viario, specialmente durante il periodo invernale quando il raggiungimento di sedi ospedaliere alternative e di pronto soccorso diventa estremamente problematico. Inoltre l’ospedale è ubicato in un Comune ricompreso nel cratere sismico dell’Aquila come stabilito dal Decreto del 16 aprile 2009.





L’INCOGNITA TERAMANA

E’ stata invece bocciata la risoluzione del Movimento 5 Stelle sulla riorganizzazione della rete ospedaliera teramana: «la maggioranza ha dimostrato inequivocabilmente un totale disinteresse nei confronti della provincia di Teramo», ha denunciato il grillino Riccardo Mercante.

I 5 Stelle avevano presentato all’attenzione del Governo regionale un atto basilare ed imprescindibile per la sanità teramana basato su tre pilastri fondamentali: l’istituzione di un DEA di II livello nel bacino Teramo-L’Aquila, al pari di quanto già previsto nelle province di Pescara e Chieti e la realizzazione di un DEA di primo livello sulla costa a Giulianova, cosiddetto Ospedale Costiero, oltre ad un percorso serio di riqualificazione del nosocomio di Atri.

«Una riorganizzazione che avrebbe permesso alla sanità teramana di raggiungere livelli di eccellenza», chiarisce Mercante, «offrendo finalmente un’assistenza efficace ed efficiente al cittadino e superare l’inadeguatezza delle attuali strutture rispetto agli standard di sicurezza normativamente previsti».



Ma secondo il Pd con questa risoluzione sarebbe «caduta la maschera» del Movimento Cinque Stelle secondo cui gli unici ospedali previsti nella provincia sarebbero quelli di Teramo e Giulianova





«È durata meno del previsto la furibonda indignazione del Movimento Cinque Stelle Abruzzo per la chiusura del Punto Nascita dell’Ospedale di Atri», dicono i tre eletti democratici della Provincia di Teramo Mariani, Monticelli e Pepe. «Il consigliere Mercante, vista la mala parata, ha tentato di correre goffamente ai ripari ritirando la risoluzione e facendo preparare in tutta fretta un secondo testo, presentato nel corso della mattinata, anche sulla base di proposte di emendamento presentate dal collega Paolo Gatti, di Forza Italia. In questa nuova versione, Mercante aggiungeva in narrativa con grammatica zoppicante l’auspicio che si aprisse “una seria riflessione sul ruolo del nosocomio di Atri, di cui si ribadisce l’estrema rilevanza”, ma non cambiava nella sostanza la sua richiesta, che continuava ad esigere, sempre “con tutta l’urgenza del caso”, la ristrutturazione della rete ospedaliera prevedendo un ospedale di I Livello a Giulianova e uno di II Livello nell’interno, questa volta neanche più a Teramo città, ma più genericamente “nel bacino Teramo-L’Aquila».



Anche in questa seconda versione, la risoluzione Mercante-Gatti è stata bocciata dalla V

Commissione.

Secondo Mariani, Monticelli e Pepe «la sciatteria con cui viene trattata una materia così importante e così sentita dai cittadini fa cadere le braccia».

Ma per Mercante le dichiarazioni del trio sarebbero «davvero patetiche. Pepe, tra l’altro era persino assente in Commissione, rigirano la frittata in maniera assolutamente vergognosa quasi addirittura a voler far credere che le responsabilità dello sciagurato depauperamento della sanità teramana possano essere del Movimento 5 Stelle e non della loro maggioranza che, sin dall’inizio di questa legislatura, ha fatto di tutto, a partire dalla soppressione del punto nascita di Atri, per ridurre la nostra provincia allo zero assoluto».

Quanto poi alla costernazione con la quale, secondo Monticelli, Mariani e Pepe, sarebbe stata accolta la risoluzione, «i tre Consiglieri dimenticano di dire che ha riguardato solo ed esclusivamente la loro maggioranza, visto che gli altri Consiglieri teramani, Gatti, Chiodi e D’Ignazio, hanno ritenuto, invece, opportuno approvarla».

Soddisfatto invece l’assessore regionale Donato Di Matteo per la riorganizzazione del Presidio di Popoli: «da mesi sto portando avanti il progetto di riorganizzazione sull’ospedale di Popoli per proseguire a fornire risposte efficaci alla domanda di salute delle aree interne, per l’emergenza urgenza, nella logica della individuata funzione di polo pubblico di alta riabilitazione, stante le molteplici specialità ad essa strettamente collegate. Nei prossimi giorni verrà istituito un tavolo per la riorganizzazione dell’Ospedale di Popoli, in ottemperanza a quanto approvato in sede di conversione del Decreto Sisma, vista la proroga di 3 anni prevista nel decreto sisma».