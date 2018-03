Sanità, alla faccia del risanamento dei conti: spesa famaceutica +320%

PESCARA, Dal 2013 al 2016, la spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera è aumentata del 320%. Nello specifico leggendo le cifre fornite dagli uffici regionali del Servizio sanitario nel 2013 lo scostamento tra la spesa farmaceutica programmata (tetti) e la spesa rendicontata era di euro 23.479.551, nel 2016 di 73.452.675.

I costi totali della spesa farmaceutica sono passati da 380 milioni a oltre 435 milioni.





In pratica si è più che triplicata la spesa e proprio nel periodo in cui il commissariamento della sanità era ancora in atto ed i conti dovevano essere monitorati con attenzione da advisor, Regione ma soprattutto ministeri.

I dati sono stati forniti oggi dal Presidente della Commissione vigilanza e consigliere regionale, Mauro Febbo, che non può non rimarcare come «mentre si continuano a chiudere interi reparti ospedalieri, convertire i presidi di Pronto soccorso e sopprimere le postazioni di Guardie mediche a tutto svantaggio dei territori interni e montani, con la conseguente congestione di quelli funzionanti, abbiamo l'esplosione della spesa farmaceutica che nessuno tiene più sotto controllo arrivando a cifre ormai insostenibile e imbarazzanti».

Il dato aggregato è composto da due fattori: la spesa legata ai consumi ospedalieri (ovvero i medicinali che ad esempio vengono somministrati ai pazienti ricoverati), pari a circa 130 milioni di euro (da 97 milioni) e alla distribuzione diretta (cioè i farmaci che le persone sottoposte a determinate cure ritirano nelle farmacie private e/o ospedaliere), che raggiunge quota 304 milioni (da 278milioni).





«E' del tutto evidente che», spiega Febbo, «entrambe le spese rispetto al 2013, abbiano raggiunti limiti non più sopportabili dai bilanci ASL e regione se si tiene conto che negli ospedali ormai è richiesto il medicinale a carico del paziente. Risulta palese – continua il Presidente della Commissione - che il mancato monitoraggio e la conseguente riduzione della spesa sono il frutto della mancata attuazione dell'accordo faticosamente raggiunto precedentemente con i "medici di famiglia" che sono gli attori principali di questa strategia».

Ancora più grave per Febbo sarebbe la mancata attuazione del Decreto 9/2016 che prevede la distribuzione "in nome e per conto" che prevede la possibilità di acquistare il farmaco al prezzo migliore e quindi spendere il meno possibile.

«Insomma ci troviamo di fronte alla solita politica degli annunci e degli spot che non realizza nulla, anzi cancella il lavoro e i risultati ottenuti questa volta toccando un settore, quello della Sanità e dei medicinali, che incidono pesantemente sui bilanci dei cittadini e della stessa Regione. Inutile ricordare che anche la centrale unica di acquisto stiamo ancora a 'carissima'. Chiaramente – conclude Febbo - su tutta la problematica investirò prima la Commissione Vigilanza e poi l'intero Consiglio regionale».