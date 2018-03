Asl Pescara, l’elicottero del 118 fermo da febbraio si mette in moto

CHIETI. L’elicottero per il pronto intervento era fermo da febbraio, ma dopo la denuncia del presidente della commissione di vigilanza Mauro Febbo, il servizio è partito.

L’inatteso risvolto lo racconta proprio Febbo che sabato scorso aveva convocato una conferenza stampa per denunciare le pesanti penalizzazioni alla rete di emergenza territoriale, compreso il fatto che un elicottero da 12 milioni di euro fosse da mesi fermo in un garage.

Il contratto, di durata quinquennale, prevede un impegno complessivo di 26,4 milioni di euro e si basa sul numero delle “ore volo” stimate che il mezzo compirà in questo arco di tempo. Inoltre, nel contratto è compreso anche il costo del mezzo aereo a disposizione della centrale

L’Aquila-Teramo. In più c’è anche un terzo mezzo in stand by, pronto a entrare in funzione in caso di necessità.

Ma l’elicottero fermo poi improvvisamente partito?

Si tratta di un I Kira – Aw 169, consegnato il 21 febbraio 2017 dal costo di ben 12 milioni di euro senza verricello, acquistato a parte ma senza ordine a procedere al suo montaggio.

Il verricello è una parte strutturale fondamentale per i soccorsi ed i trasbordi d’emergenza e per i quali necessitano corsi e procedure particolari di messa in funzione.

«Oggi è fermo in garage perché bisogna adeguare la piazzola dell'ospedale di Pescara al peso del nuovo mezzo», denunciava sabato Febbo insieme agli esponenti di Forza Italia Emiliano Vitale, Mario Colantonio, Maura Micomonaco, Diego Costantini, e Maurizio Costa.

«Si parte dal tetto e non dalle fondamenta, mah», aveva denunciato Febbo. «Disfunzionalità che vanno a pesare sull’efficienza dell’emergenza regionale e che penalizza anche in funzione del dualismo e competizione, che la stessa regione, sta creando fra i due nosocomi, quello teatino e quello pescarese».

Dalla Regione replicano che in realtà l’elicottero è in funzione, da poche ore, ma in funzione.

«Prendo atto come il servizio sia stato finalmente attivato ma ordinando alla ditta vincitrice dell'appalto l'utilizzo di personale della crossa di Croce Rossa. Legittimo il quesito: ma chi ha preparato il bando non sapeva le caratteristiche del nuovo mezzo e quindi che la piazzola era inadeguata? Credo pertanto che su questa vicenda la Asl di Pescara abbia commesso una serie di 'leggerezze' che potevano e dovevano essere evitate».



«GESTIONE CAOTICA»

L’esponente del centrodestra aveva denunciato anche lo stallo del bando «sospeso temporaneamente» dalla Asl di Chieti il 14 ottobre 2016 per i trasporti sanitari.

Ad oggi, cioè dopo ben 5 mesi, è ancora tutto fermo. Si tratta di servizi di 118 e di trasporto intraospedaliero critico, trasporto intraospedaliero per emocomponenti e materiali diagnostici.

«Questa gestione caotica e disordinata della sanità regionale», ha esordito Febo, «emerge anche sotto l’aspetto della rete dell’emergenza, dove vediamo un disegno di demolizione di un servizio così importante e fondamentale per la sanità pubblica».

Il riordino dell’emergenza prevede il mantenimento delle centrali dell’Aquila e Pescara. Chieti, dunque, perderebbe la sua. «Ed è proprio nell’individuazione dell’unità operativa Pescara-Chieti», sottolineano i forzisti, «che la confusione la fa da padrone»

Febbo ha ricordato che la centrale operativa teatina è strutturata per accogliere un unità centrale in termini di organizzazione, logistica e gestione dell’emergenze con 28 operatori con alta specializzazione nella gestione dell’emergenza che in caso di declassificazione a unità semplice molti verrebbero trasferiti in altri reparti ed uffici.

Poi ci sono i medici convenzionati, non stabilizzati asl, per i quli non si saprà come e se saranno ricollocati. «Non solo addirittura c'è il "centro simulazione" provvisto di un manichino (costo € 100.000) che hanno solo Roma (Gemelli) e Israele», aggiunge Febbo. «Ma ancora più evidente è che la Centrale Operativa del 118 di Chieti gestisce un territorio di 2.600 km2 ed una popolazione di 390.000 persone sparse su 104 Comuni con ormai 4 ospedali chiusi: Atessa, Gissi, Casoli, e Guardiagrele. Pescara ha un territorio di 1.200 km2 ed una popolazione concentrata prevalentemente su Pescara/Montesilvano di 324.000 abitanti sparsi su 46 comuni. Chieti inoltre ha 15 postazioni territoriali 118 sparse sul territorio proprio per la sua caratteristica orografica. Quando una di queste si sposta per un intervento, deve obbligatoriamente portare il malato a Vasto, Lanciano, Chieti o Pescara, scoprendo il territorio per diverso tempo; in caso di un secondo intervento si devono attivare le postazioni limitrofe. Pescara ha solo 8 postazioni».