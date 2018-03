Autismo, il piccolo Gabriel aspetta ancora. Difetto di notifica: sfuma ricorso urgente

ABRUZZO. Da mesi in attesa di una soluzione che però stenta ad arrivare e per il piccolo Virgil Gabriel, 3 anni appena c’è ancora da aspettare.

Al piccolo è stata diagnosticata una forma di autismo grave. Il 10 agosto 2016 il bambino è stato visitato e valutato dalla Unità di Valutazione Multimediale (UVM) del distretto di San Salvo dove è stata prescritta e autorizzata l'attività riabilitativa semi-residenziale intensiva da effettuare presso la struttura specifica di San Salvo. Successivamente, il 22 agosto 2016, il bimbo è stato valutato ancora una volta dal Centro Regionale di riferimento per l'Autismo (ASL AQ) che ha riscontrato un peggioramento marcato e la necessità di un intervento immediato per la tutela della salute del bimbo e dei familiari.

La famiglia ha provveduto immediatamente a recapitare presso la struttura territoriale di San Salvo la certificazione rilasciata dal CRRA ma purtroppo senza esito e, nonostante il decorrere dei 30 giorni per la presa in carico, Virgil Gabriel resta senza alcuna attività specifica per garantire la sua salute.

Ad ottobre l’avvocato della famiglia ha inviato formale diffida alla ASL di Chieti e alla Regione Abruzzo affinché si giunga ad un rapido avvio delle terapie garantire dalla legge 134/2015 e dai nuovi LEA che includono l'autismo tra le tipologie di disabilità garantite a carico del sistema pubblico.

Nelle ultime ora un’altra batosta per il piccolo: un difetto di notifica ha bloccato il ricorso articolo 700 CPC del piccolo Virgil Gabriel. L'udienza, calendarizzata nella giornata di ieri, presso il tribunale di Vasto non ha visto la partecipazione della ASL di Chieti che, pur informata della convocazione, ha invocato un difetto di notifica. Il giudice prendendo atto dell'assenza della struttura sanitaria ha rinviato al 23 maggio la prossima udienza. «Per l'ennesima volta la burocrazia blocca un diritto sancito dalla convenzione ONU, dalla legge 134/2015 e dai nuovi LEA viene congelato da un cavillo amministrativo», denuncia il presidente della Commissione Vigilanza sulla precaria e critica vicenda del piccolo Virgin Gabriel affetto dal disturbo dello spettro autistico.

L'associazione Autismo Abruzzo, visto il lungo tempo trascorso senza soluzione, ha incaricato il proprio legale per predisporre il ricorso al Giudice tutelare competente per imporre alla ASL la presa in carico.

Ma purtroppo anche questa volta un cavillo burocratico prevale su un diritto lasciando il piccolo paziente senza cure necessarie e indispensabili.

« Ricordo come - commenta Febbo - in questi mesi ci sono state sia le rassicurazioni assunte personalmente dal dottor Orsatti, direttore sanitario della Asl Lanciano Vasto Chieti, durante i lavori di audizione della Commissione di Vigilanza e sia l'impegno preso da tutto il Consiglio regionale con le rassicurazione dell'assessore regionale Paolucci. Ma la realta' e' diversa poiche', ad oggi, il piccolo inspiegabilmente ancora non viene preso in carico presso la struttura riabilitativa indicata. Adesso il caso assume contorni incomprensibili e ingiustificabili visto il lungo lasso di tempo gia' trascorso».

Intanto rimanendo sul tema autismo Febbo sostiene che la Regione Abruzzo non puo' permettersi di risolvere definitivamente la problematica inerente la Fondazione Cireneo.





Infatti, due settimane fa, durante l'incontro organizzato dalle famiglie e dalla stessa Fondazione presso l'Assessorato regionale alla Sanita' i vertici dell'azienda sanitaria e gli uffici della segreteria dell'assessore Paoluci avevano garantito di trovare immediatamente i 512.437 euro per le annualita' 2016/2017 al fine di garantire la prosecuzione della riabilitazione dei ragazzi in cura.

«Oggi invece constatiamo che alla struttura Cireneo di Vasto e' stata inviata una Delibera, o meglio una delibazione (carta straccia), senza copertura e senza una soluzione poiche' rinvia ad altre decisioni aziendali e regionali», contesta ancora Febbo.

«Pertanto registriamo nei confronti delle famiglie e della struttura Il Cireneo un atteggiamento di pressapochismo e di abbandono da parte sia dell'assessore Paolucci sia del presidente D'Alfonso poiche', in sede di sottoscrizione dell'accordo negoziale provvisorio, presero l'impegno a nome della Regione di integrare il budget per le prestazioni riabilitative erogate dalla struttura per il 2016 e per il 2017. Oggi, invece - conclude Febbo - dobbiamo ancora una volta prendere atto che questo governo regionale continua a rinviare le problematiche, dispensando atti senza copertura finanziaria, senza dare risposte concrete».