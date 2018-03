Project financing ospedale Chieti: «Maltauro non potrebbe partecipare alla gara»

CHIETI. Se la proposta del progetto di Finanza della Maltauro del nuovo ospedale di Chieti riuscisse a superare «il vaglio della ricevibilità formale», ovvero gli spigolosi scogli che si intravedono all’orizzonte, la Maltauro stessa non potrebbe comunque partecipare alla procedura di gara per la costruzione del nuovo nosocomio.

Lo scrive chiaramente il Direttore Affari Generali e Legali della Asl di Chieti, Stefano Spadano, nel suo parere inviato il 19 gennaio scorso al direttore generale dell'azienda sanitaria, al direttore amministrativo al direttore sanitario e al responsabile del procedimento. Le carte fanno parte di un carteggio tra il presidente della Commissione Vigilanza Mauro Febbo e la Asl che ha dovuto rispondere nei giorni scorsi ai suoi dubbi.

Il punto di vista di Spadano sconfessa quanto annunciato nei mesi scorsi dallo stesso presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, che nell’annunciare «controlli implacabili» rivelò: «ci sarà una gara europea alla quale parteciperanno tutti, compreso il promotore del progetto».

Ma non la pensa così il direttore Spadano secondo cui la partecipazione alla procedura di gara da parte della società sarebbe assolutamente da scartare perché «attribuirebbe un indiscutibile vantaggio al proponente del project financing, essendo egli il primo ad aver approfondito tutti gli aspetti tecnici amministrativi e finanziari correlati al progetto»

Ci sarebbe, per dirla sempre con le parole del direttore Spadano «una sproporzionata posizione di vantaggio in capo all’odierno proponente» che dunque verrebbe «automaticamente e inderogabilmente escluso ai sensi di legge».

Una posizione che trova un appoggio anche in una relazione del 2014 della Corte dei Conti del Veneto proprio sui project financing di cui PrimaDaNoi.it aveva già scritto nei mesi scorsi.

Secondo il procuratore regionale Carmine Scarano, infatti, «la proposta e la trattativa avanzata da una ditta specifica favoriscono la possibilità che poi sia proprio questa ad essere scelta rispetto ad altre proposte avanzate da ditte concorrenti».

C’è da dire che al momento la gara d’appalto europea è ancora molto lontana in quanto sono ancora tanti gli scogli da superare. La Asl ha in animo di costituire un pool di tre esperti in materia giuridico-amministrativa che dovrebbe esprimere un parere sulla mancata comunicazione di cartelle Equitalia da parte della Maltauro

L’intenzione era stata formalizzata il 29 dicembre scorso ma ad oggi non risulta ancora alcuna nomina anche perché il Rup sta completando le verifiche sulla regolarità formale della proposta.

Ma addirittura secondo il direttore Spadano ci sarebbe un’unica via per uscire da questa impasse infernale: che Maltauro predisponga ex novo una nuova proposta per eliminare tutti le criticità del passato.

I NODI DA SCIOGLIERE

La proposta di progetto di finanza, all’atto della sua presentazione, risultava carente di regolare cauzione a garanzia dell’offerta e palesava anche incompleta allegazione di elementi tecnici quali i contenuti della relazione geologica, idrogeologica e sismica.

Queste irregolarità sono state successivamente sanate e integrate. Ma nella verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dal costituendo Rti Icm (Impresa Costruzioni Maltauro, in qualità di mandante) e Abp Nocivelli (in qualità di mandataria) sono emerse dichiarazioni di regolarità contributiva/fiscale difformi da quanto certificato invece dall’Agenzia delle Entrate di Vicenza.

Cioè dichiarazioni diverse da quelle che si potevano evincere attingendo alla banca dati della Agenzia delle Entrate.

Per tali difformità già la Asl di Chieti, in data 6 dicembre 2016, ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Chieti e all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione).

A questo punto, all’interno della stessa Asl si è posto il quesito sulla accoglibilità della proposta; dalla lettura delle relazioni del Rup, Filippo Manci e del Direttore Affari Generali e Legali, Stefano Spadano, risulterebbe palese la impossibilità di accoglimento della proposta.

Il Direttore dell'Ufficio Legale è molto chiaro e : «la proposta di Finanza di Progetto presentata in data 16 Luglio 2016 non può essere accolta in quanto in contrasto ai commi 8 e 7 dell’Art. 183 del D.Lgv n.50/2016. Nella fattispecie in sede di verifica è emerso che la mandataria (ICM S.p.A) contrariamente a quanto dichiarato versa nella ipotesi (irregolarità fiscali) di cui all'art.80, comma 4 sempre del D.Lgv n.50/2016. Tale impostazione - si legge nella nota di Spadano - si porrebbe in antinomia con i principi di cui alla normativa europea e, in particolare, alle direttive 2004/18/CEE ed alla direttiva 2014/24/UE e non sarebbe adesiva ai recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di irregolarità contributiva e irregolarità fiscale, secondo cui, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento e dell’auto responsabilità»





LA REGOLARIZZAZIONE POSTUMA? NON SI PUÒ

«È fin troppo evidente», continua Spadano, «che l'applicazione della regolarizzazione postuma finirebbe per consentire ad un'impresa di non preoccuparsi dell'esistenza a proprio carico di una irregolarità contributiva o fiscale, potendo essa confidare sulla possibilità di sanare in ogni caso il proprio inadempimento».

Dunque, in attesa del pool di esperti il responso sembra chiaro: la proposta, arrivata come ricordano dall'Asl in via assolutamente autonoma non essendo il progetto della costruzione del nuovo ospedale di Chieti presente negli strumenti di programmazione approvati dall’ amministrazione, così com’è, non può essere accolta per le «gravi violazioni analizzate».



Alessandra Lotti