Ospedali in difficoltà per il black out

ABRUZZO. L’emergenza neve ha colori più vividi se vista dall’interno di un ospedale che già normalmente fa i conti con le emergenze.

Le difficoltà della viabilità però hanno creato molti problemi anche ai soccorsi e alle ambulanze comunque garantite e scortate con tutte le precedenze del caso.

Sono però state molte le chiamate di aiuto sia ai centralini dei comuni che a quello delle forze dell’ordine dove le richieste sono state diverse e hanno riguardato soprattutto esigenze primarie di neonati o anziani bisognosi di assistenza o medicinali, in alcuni casi altre attrezzature.

I problemi maggiori anche in questo caso però sono stati creati dalla mancanza di energia elettrica che ha messo a dura prova i generatori alternativi che però devono essere riforniti di gasolio (ma le strade in molti casi erano difficilmente percorribili).





QUI ASL TERAMO

Per esempio la Asl di Teramo ha dovuto affrontare diverse difficolta' per garantire i propri Servizi all'utenza, in particolar modo quelli territoriali.

Il responsabile del Servizio 118, Santicchia, insieme al prefetto e alla Protezione civile, sta coordinando tutte le emergenze/urgenze sanitarie.

I quattro ospedali sono regolarmente in funzione poiche' l'energia elettrica e' comunque garantita dai gruppi elettrogeni; in alcune Sedi Distrettuali periferiche, invece, si sono verificate interruzioni di corrente, ma i pazienti sono tutti stati indirizzati presso le sedi funzionanti, con il coordinamento del direttore dell'Assistenza Sanitaria Territoriale. All'Ospedale di Teramo e' stato chiuso l'accesso dalla parte di Villa Mosca, mentre le squadre di manutenzione stanno provvedendo a ripulire il piazzale.

A Fano Adriano e' stata attivata la sede di Guardia Medica per 24h su 24, in modo da garantire ai cittadini l'assistenza sanitaria. Il trasporto dei dializzati e' avvenuto regolarmente, tranne che in un paio di casi che - a causa delle condizioni stradali - non sono ancora stati raggiunti, ma lo saranno a breve, poiche' gli spazzaneve stanno lavorando per garantire la viabilita'.

I pazienti che sono assistiti da ventilatori polmonari alimentati elettricamente, dispongono di personali gruppi elettrogeni a garanzia della continuita' terapeutica e comunque, in caso di emergenza, la Asl, attraverso i servizi del 118, provvedera' al trasferimento presso i presidi ospedalieri.



Difficoltà simili sono state registrate anche negli ospedali minori come quello di Vasto, di Penne e di Popoli senza però conseguenze di rilievo.

Difficolta' anche all'ospedale di Atri (Teramo): l'Aca (Azienda comprensoriale acquedottistica) fa sapere che il nosocomio, difficilmente raggiungibile a causa della neve, ha un'autonomia di alcune ore e si sta provvedendo a risolvere il problema con delle cisterne. In totale sono almeno cinquemila, nel Pescarese e nel Teramano, le persone che riscontrano cali di pressione o carenza idrica. Tale situazione e' dovuta all'interruzione della fornitura elettrica sui Pozzi Mortaio D'Angri-Tavo Nord, con conseguenti cali di pressione o carenza idrica che interessano diversi comuni.