«Budget finito, deve andarsene»: disabile trascinato in tribunale dalla clinica

FRANCAVILLA AL MARE. Un provvedimento d’urgenza per cacciare un malato disabile, non autonomo e senza mezzi di sussistenza, dalla struttura riabilitativa Santa Caterina di Francavilla Al Mare.

Il giudice dovrà decidere tra due giorni su una delle vicende che probabilmente entreranno di diritto tra le più brutte mai scritte.

E’ stata la clinica riabilitativa a ricorrere al giudice per sfrattare il disabile che avrebbe ancora bisogno di cure riabilitative. Le sue dimissioni (forzate), infatti, sono state intimate non perché questi sia guarito ma perché il budget non consente più la sua permanenza nella struttura.

Incredulo Aldo Cerulli che con l’associazione Cittadinanza Attiva sta seguendo il caso: «ma l’umanità dove è finita?»

Il calvario è partito ad agosto scorso quando due parenti del malato, colpito da ictus, con gravi conseguenze invalidanti e da due mesi in internato residenziale ai fini riabilitativi presso il Santa Caterina di Francavilla, hanno scoperto che da lì a poco sarebbe arrivato lo ‘sfratto’.

Proprio alla fine dell’estate, infatti, la sorella del paziente è stata avvisata che a settembre avrebbero interrotto la terapia riabilitativa in quanto era cessata la proroga concessa dall’ unità valutativa multidimensionale (Uvm).







«Ovviamente», precisa Cerulli, «ci troviamo di fronte ad un paziente in fase di riabilitazione motoria e logopedica non stabilizzato».

Al reclamo della sorella la direzione della clinica ha spiegato di non voler sentire ragioni e ha confermato che avrebbe interrotto le terapie in atto, non perché il paziente non avesse più bisogno di ulteriori cure ma perché era cessata la autorizzazione dell’ UVM.

La sorella del paziente si è rivolta così a Cittadinanza Attiva che ha poi diffidato la struttura privata a non interrompere le cure riabilitative fino a quando non si fosse chiarita la posizione circa lo stato di salute del paziente.

Ovviamente non potendo trasferire il paziente in un altro istituto (RA o RSA) in grado di garantire il proseguimento delle cure, la clinica ha fatto sapere, tramite l’avvocato che, essendo cessato il budget a disposizione il paziente avrebbe dovuto pagarsi le ulteriori cure riabilitative al costo di 130 giorno euro. L’alternativa? Sarò dimesso.

«Ma dimesso per andare dove?», domanda incredulo Cerulli. «Stiamo parlando di un paziente inabile, non autonomo privo di mezzi di sussistenza, residente in una abitazione con la madre, assente perchè ricoverata in un’ altra struttura al costo di 1.200 euro (tutta la pensione). Ma l’umanità dove è finita?»



IL RICORSO GIUDIZIARIO

Mentre i parenti del paziente erano in attesa di chiarimenti e di un nuovo intervento della Uvm per prorogare ulteriormente il periodo di riabilitazione, al degente è stato notificato a “mani proprie” (si fa per dire, in quanto impedito nei movimenti) dall’ufficiale giudiziario un ricorso ex art. 700.

In pratica il legale del Santa Caterina ha chiesto la comparizione dal giudice per il 7 dicembre, affinchè il magistrato si pronunci con una ordinanza di urgenza per disporre l’allontanamento del paziente, ritenendo la permanenza «arbitraria ed illegittima».

«Dal punto di vista prettamente sanitario», continua Cerulli, «l’interruzione delle cure riabilitative farebbe regredire lo stato di salute del paziente cronicizzando la patologia ed addirittura peggiorandola…. Ma a loro non interessa la salute …ma il budget».

Secondo Cerulli questo è dimostrato dal fatto che il ricorso di urgenza è stato presentato solo per l’ipotetico danno economico del Santa Caterina, non essendo il paziente in grado di pagare la retta. Ovviamente il paziente non potrà presentarsi in tribunale (è stato regolarmente citato): «il suo stato psicofisico dopo la notifica dell’atto è peggiorato», continua Cerulli. «Sta in carrozzina ed è impedito nei movimenti e parzialmente nella parola. Se il Giudice emetterà una ordinanza di espulsione dal Santa Caterina lo manderà a vegetare (a spese del Comune di residenza essendo lui non in grado di pagarsi alcuna retta) in una RSA, dove non potranno eseguire e continuare le cure riabilitative. Forse sarà più probabile che disponga l’ulteriore trattamento riabilitativo con nuovo provvedimento dell’UVM. Penso che sia la prima volta nella storia della sanità che un paziente viene sottoposto ad un ricorso d’urgenza per stabilire l’interruzione delle cure necessarie e garantite dalla Costituzione».