Spingevano pazienti dializzati verso strutture private, nei guai la Diaverum

ABRUZZO. Il gip del Tribunale di Catania ha disposto la nomina di un commissario giudiziale per un anno a carico della società milanese Diaverum Italia Srl che anche ad Ortona ha un centro in convenzione con la Asl di Chieti per la dialisi.

La decisione è stata presa dopo lo scoppio di una maxi inchiesta siciliana che ha portato all’arresto di tre imprenditori e due dirigenti medici con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata a una serie di episodi corruttivi avvenuti tra il luglio del 2014 e l’aprile del 2015. Secondo gli inquirenti i medici avrebbero dirottato i pazienti verso due centri privati (Diaverum e Le Ciminiere). In cambio gli imprenditori li ricompensavano con assunzioni di parenti, stipendi e consulenze e bonus gonfiati.

Indagato a piede libero anche Gianpaolo Barone Lumaga, amministratore delegato della Diaverum Italia Srl fino al febbraio scorso.

L’inchiesta non coinvolge in nessun modo l’attività abruzzese e l’arrivo del commissario consente di continuare il lavoro sotto lo stretto controllo di un commissario esterno.

Intanto in Sicilia il presidente della Regione Rosario Crocetta pensa alla revoca dell’accreditamento per la Diaverium.

«Saremo inflessibili», ha detto il governatore siciliano, «è intollerabile che ci siano medici ed imprenditori che lavorano non per migliorare i servizi offerti ai cittadini, ma per sottrarre risorse al pubblico erario speculando sulla salute degli ammalati».

GLI ARRESTATI

Sono stati arrestati Francesco Messina Denaro, 55 anni, procuratore speciale della Diaverum Italia Srl per la Sicilia, Salvatore Guarino, 55 anni, e Carmelo Papa 50 anni, rispettivamente amministratore di fatto e di diritto del centro dialisi privato “Le Ciminiere SRL”; Giorgio Leone, 52 anni, ed Elvia Sicurezza, 65 anni, dirigenti medici rispettivamente in servizio presso i Reparti di Nefrologia e Dialisi degli ospedali Garibaldi e Vittorio Emanuele di Catania.

Al centro del circuito corruttivo, secondo le indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza, vi erano le società i cui centri dialisi sono risultati i destinatari privilegiati dei pazienti dialitici. In questo modo ai centri sono stati garantiti cospicui contributi pubblici (circa 40.000 euro annui per paziente) ma anche l’acquisizione progressiva di quote di mercato tali da creare una posizione dominante nel settore dialitico privato della Sicilia orientale.



POSIZIONE DOMINANTE DELLA DIAVERUM

La Diaverum Italia Srl, inserita in un gruppo internazionale di assoluto rilievo (operativo in 20 nazioni, 9000 dipendenti, 29.000 pazienti in cura, volume d’affari oltre 580 milioni di euro) si è avvalsa dell’opera dell’amministratore delegato (fino al febbraio di quest’anno) Gianpaolo Barone Lumaga e del “Ragioniere”, procuratore speciale per la Sicilia, Francesco Messina Denaro detto Gianfranco Messina. Quest’ultimo è cugino di secondo grado con il noto boss latitante Matteo Messina Denaro.

Secondo gli inquirenti la loro azione commerciale sarebbe stata apertamente mirata all’espansione dell’azienda nel settore dialitico privato attraverso l’assegnazione di pazienti da strutture pubbliche ma anche mediante la progressiva acquisizione di centri privati operanti nella regione siciliana, la cui attività era scemata nel tempo in ragione dell’ascesa della Diaverum s.r.l. e de Le Ciminiere che riusciva ad accaparrarsi un numero elevato di pazienti con le modalità corruttive indicate.

«In tale attività - hanno spiegato dalla Finanza - , i manager della Diaverum mantenevano costanti i contatti con gli interlocutori pubblici e privati in modo da preservare il numero dei pazienti assistiti e possibilmente da incrementare per il futuro».

Nei confronti dei sei principali indagati è stato configurato, come si è detto, il reato di associazione a delinquere di cui all’articolo 416 del codice penale per aver «promosso, organizzato e gestito un vero e proprio sistema finalizzato al costante sviamento di pazienti dalle struttura sanitarie pubbliche a quelle private caratterizzato da un trattamento meramente “commerciale” delle persone dializzate, le quali in alcune conversazioni registrate venivano addirittura considerate “regali” o “numeri da portare”».

Nessuna responsabilità penale è emersa in capo alle strutture ospedaliere catanesi citate dove prestavano servizio i Dirigenti medici e gli infermieri corrotti.

LA CONVENZIONE ABRUZZESE

A maggio 2013 è stata prorogata la convenzione con la Diaverum Italia srl per prestazioni emodialitiche fino al 31 dicembre 2013 con la Asl Chieti-Lanciano-Vasto. Un lavoro che in realtà è andato avanti anche dopo, come ad esempio nel periodo settembre- novembre 2015 vista l'impossibilità di eseguire le prestazioni dialitiche per mancanza di posti rene nelle strutture di Chieti ed Ortona.

Ad ottobre del 2015 era stato il sub commissario Giuseppe Zuccatelli a raccomandarsi di soddisfare la domanda assistenziale e garantire la continuità del servizio sulla base della convenzione in essere.

Dunque per il periodo settembre-novembre la Diaverum Italia ha presentato fatture per 413.463 euro (135.100 euro a settembre, 140.910 euro ad ottobre e 130. 746 a novembre).

PASSAGGIO TECNICO IN ATTESA DELL’ACCERTAMENTO

«La Società ribadisce di avere sempre operato nel rispetto della legalità», commenta la Diaverum.

«La Società prende atto con soddisfazione del riconoscimento da parte dello stesso G.I.P. del percorso di rinnovamento intrapreso Nell'assicurare la massima collaborazione al commissario che ci affiancherà, auspichiamo che il provvedimento, riguardante i 7 centri dialisi di Diaverum operanti a Catania, rappresenti un passaggio tecnico temporaneo in attesa dell'accertamento in corso».