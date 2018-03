Ospedali Penne e Popoli, «scelte penalizzanti». Nursind chiede immediato intervento

PESCARA. Il Nursind contesta la riorganizzazione operata dalla Asl di Pescara degli ospedali di Penne e Popoli e invia una richiesta di intervento al manager Armando Mancini.

Per quanto riguarda il presidio ospedaliero di Penne, classificato ospedale di zona disagiata, con un bacino di utenza di 42000 cittadini, il sindacato ritiene che siano insufficienti i soli 2 posti letto di chirurgia generale: considerando il fabbisogno della popolazione il sindacato chiede altri posti letto per interventi programmati con un aumento (almeno) da 2 a 4.

Viene ritenuta utile anche l’assegnazione di 4 posti letto di ortopedia per far fronte alle richieste della popolazione. Per quanto riguarda il pronto soccorso si chiede che venga potenziato del servizio ambulanze sia per le urgenze sia per i trasporti e infine si chiede l’apertura di un Hospice con 10 posti letto.

«Inoltre proponiamo», chiedono il segretario Nursind Antonio Santilli e il segretario provinciale Antonio Argentini, «che il servizio di Radiologia e Laboratorio analisi sia assicurato nell’orario notturno e nei festivi».

Per quanto riguarda la riorganizzazione del presidio ospedaliero di Popoli, classificato come struttura Riabilitativa a valenza regionale in regime di ricovero, il sindacato ritiene che per permettere la funzionalità di tutte le attività assistenziali e considerando anche la particolarità dei pazienti ricoverati in Riabilitazione con multi patologie si ha la necessità sicuramente di reinserire l’ambulatorio di cardiologia e quelli di pneumologia, neurologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, pronto soccorso con il potenziamento del servizio ambulanze sia per le urgenze che per i trasporti, terapia intensiva post intervento e la direzione medica.

«Inoltre proponiamo», continuano Santilli e Argentini, «che il servizio di Radiologia e Laboratorio analisi e Centro Trasfusionale sia assicurato nell’orario notturno e nei festivi con la pronta disponibilità».

Queste richieste sono indispensabili, sostiene il Nursind, considerato che il presidio ospedaliero di Pescara si trova già in sovraffollamento ed è incapace di soddisfare anche le richieste della popolazione del bacino di utenza di Penne e Popoli.

«POPOLI GRANDE RISORSA PER TERRITORIO»

«Noi continueremo ad insistere per chiedere una deroga poiché Popoli si trova in una zona ad alto rischio sismico oltre che essere all'interno del cratere, questo significa che un Ospedale come il nostro rappresenta una grandissima risorsa per il territorio, ci siamo appellati a Lorenzo Sospiri, consigliere regionale, il quale ha già chiesto la deroga a Luciano D'Alfonso (anche prima delle amministrative di giugno) e la stessa cosa abbiamo chiesto alla Pelino la quale si attiverà nei confronti del governo e del Presidente della Repubblica facendo notare la particolare condizione di Popoli», dicono i consiglieri comunali della lisra ‘Prima Popoli.

«A giugno abbiamo sollecitato il sindaco a fare ricorso al TAR, abbiamo sempre cercato una collaborazione perché è evidente che in queste occasioni solo insieme possiamo fare qualcosa.

Nel caso si verifichino le condizioni garantiamo la nostra disponibilità sin da ora per fare un esposto in procura e ci auguriamo che verremo raggiunti dal sindaco, dai consiglieri di maggioranza e anche dai rappresentanti del comitato.

Andarsi contro quando c'è il bene dell'Ospedale in ballo sarebbe un atteggiamento alquanto pericoloso: bisogna collaborare».