Convenzione Asl-Uda. Palka: «sono aumentate le prestazioni in convenzione non il loro costo»

CHIETI. La Asl di Chieti chiude il bilancio in disavanzo perchè gira molti soldi all’Università D’Annunzio e questo impedisce l’uscita dal commissariamento.

In sintesi era questo il senso della interrogazione a firma del consigliere regionale di Abruzzo Civico, Mario Olivieri, che riferisce l’episodio secondo cui la Asl di Lanciano Vasto Chieti, nel 2015, «ha corrisposto al laboratorio di genetica molecolare del Dipartimento di Scienze Psicologiche dell’Università di Chieti la somma di euro 400.000 per prestazioni inserite nel tariffario regionale, come da convenzione stipulata con lo stesso Dipartimento. Il costo delle prestazioni erogate, e parliamo in gran parte di diagnosi di tumore alla mammella, è di gran lunga superiore a quello delle prestazioni che avrebbero potuto erogare le due strutture universitarie preesistenti di genetica, da anni convenzionate con la ASL.

La vicenda era riportata in un articolo di un paio di giorni fa al quale replica il professor Giandomenico Palka, responsabile Uoc di genetica Medica ritiene che il consigliere abbia fatto un pò di confusione







«Il Servizio di Genetica Umana», spiega Palka, « circa 15 anni fa fu istituito presso la Asl di Pescara e il sottoscritto fu nominato Responsabile. Il suddetto Servizio eseguiva analisi di livello LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) per tutti gli utenti della Regione Abruzzo e anche di altre Regioni. Le analisi di livello LEA consistono in Consulenze Genetiche per la diagnosi di malattie genetiche e nell’esecuzione di analisi per la diagnosi prenatale e postnatale. Nel 2011 fu avviato il trasferimento del Servizio di Genetica Medica presso la ASL di Chieti. Poiché tale trasferimento richiedeva tempo, per evitare disagio alla popolazione, fu stipulata una Convenzione tra le due ASL di Chieti e Pescara con l’Università per l’esecuzione delle analisi di livello LEA. Nel 2014 il Servizio di Genetica Medica fu definitivamente attivato presso la Asl di Chieti ponendo termine alla Convenzione. L’altro laboratorio di Genetica presso l’Università, nel quale si eseguono analisi molecolari non di livello LEA, è sempre stato diretto dal mio allievo Prof. Stuppia, che oggi è anche Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio».

Nel lontano 2001, riferisce sempre Palka, fu istituita la prima Convenzione per l’esecuzione di alcune analisi molecolari quali lo screening della fibrosi cistica per i pazienti che vogliono sottoporsi alla fecondazione assistita e l’analisi dei geni BRCA per i pazienti affetti da carcinoma della mammella.

«La Convenzione era opportuna», spiega il prof, «poiché eravamo agli albori della Genetica Molecolare e non era conveniente per una Asl attivare un laboratorio dedicato, essendone presente uno presso l’Università. Negli anni successivi la Genetica Molecolare ha avuto sviluppi imprevedibili grazie alla messa a punto di tecniche sofisticate che hanno consentito di estendere notevolmente il numero di patologie diagnosticabili mediante test genetico-molecolare. Non sono aumentati quindi i costi delle analisi perché i tariffari utilizzati dall’Università per la loro esecuzione sono quelli nazionali, ridotti di un ulteriore 20%, ma il numero delle richieste che hanno comportato un aumento dei costi. Posso garantire che il metodo per la selezione dei pazienti da sottoporre allo studio dei geni BRCA, che è quello più costoso, è estremamente rigoroso e avallato da studi e criteri internazionali, come quello di Eusoma, adottato dalla Asl di Chieti. Anche le analisi del gene della fibrosi cistica è costosa ma obbligatoria per le coppie infertili che vogliono sottoporsi alla fecondazione assistita. Poiché il Centro di Infertilità della Asl di Chieti è uno dei più importanti d’Italia, è ovvio che questa analisi va erogata per non vanificare gli sforzi fatti negli anni per renderlo tale. Certamente la spesa va razionalizzata ma i Centri di Eccellenza vanno conservati».