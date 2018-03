Chiusura pronto soccorso Atessa: «a rischio la salute dei cittadini»

ABRUZZO. Pronto soccorso a rischio ad Atessa, Guardiagrele, Popoli ed Ortona. L’allarme è tornato a suonare dopo la commissione Sanità di due giorni fa con l’audizione del direttore dell’agenzia sanitaria Alfonso Mascitelli.

Mascitelli ha confermato che resterà solo una ambulanza di primo intervento per portare i pazienti in altri ospedali.

I pronto soccorso che si occuperanno della stabilizzazione del paziente che dovrà essere trasferito dove ci fosse bisogno di Emodinamica o Neurochirurgia sono Penne, Sulmona, Giulianova, Atri e Castel di Sangro e Sant’Omero.

Si accentrerà la rete delle emergenze urgenze nei presidi dei 4 capoluoghi di provincia e poi ad Avezzano, Lanciano e Vasto. Così in linea di massima, stando alle intenzioni della Regione, cambierà la "geografia" dei Pronto soccorso in Abruzzo

Da Atessa il consigliere comunale di Forza Italia Gilberto Testa attacca il governo regionale: «non ci ha voluto minimamente ascoltare, nonostante le innumerevoli richieste, le necessità di un territorio che ad oggi produce circa 1/3 del PIL dell’intero territorio regionale. Mi chiedo come sia possibile assicurare ad un territorio così vasto, la disponibilità di una sola ambulanza; è praticamente una vera follia, se pensiamo che stiamo parlando della salute dei cittadini. E’ l’ennesimo colpo di scure che si abbatte su Atessa, ma questa volta ancor più grave per la salute pubblica».

Le precedenti chiusure della Chirurgia e di alcuni importanti e storici reparti del “San Camillo De Lellis” infatti, hanno causato danni al territorio, sia per la riduzione dei servizi sanitari offerti e sia per l’economia cittadina che in parte traeva vantaggio dall’utenza dell’ospedale.

In quel caso però, era stato notevolmente inferiore il rischio per la salute pubblica, in quanto si trattava di ricoveri ed interventi programmati. Con la totale rimozione del Pronto Soccorso invece, viene messa seriamente a rischio la sicurezza del paziente.

«Questo dimostra che il Governatore D’Alfonso e l’assessore alla Sanità Paolucci non hanno la minima competenza ne capacità di organizzare la Sanità in Abruzzo», continua Testa, «mettendo così in atto una vera e propria “macelleria sociale” attraverso la mera applicazione letterale del Decreto Lorenzin, anche a scapito della salute e dell’incolumità pubblica. Questa volta si è davvero toccato il fondo, considerando che d’ora in avanti non potranno più esserci due o più urgenze contestuali, essendo beneficiari di una sola ambulanza. Non so se la Regione a questo punto intenderà appellarsi ai cittadini di Atessa e dei territori limitrofi prevalentemente montani, chiedendogli di non accusare contestuali malori, ma di attendere pazientemente il proprio turno».

Testa contesta pure la posizione di Giulio Borrelli, leader di Abruzzo Civico, partito di maggioranza in regione che vede eletti il presidente della V Commissione Sanità Mario Olivieri e l’assessore regionale Andrea Gerosolimo: «è assurdo come Borrelli possa continuare a mantenere la fiducia all’attuale Governo dopo aver condotto poco più di due anni fa, in qualità di leader di Abruzzo Civico, una intera campagna elettorale per le regionali, incentrata quasi esclusivamente sulla sanità e sulla tutela del “San Camillo”. Oggi, nonostante abbia due propri rappresentati in maggioranza con ruoli di primissimo piano, si stanno rendendo complici della ormai quasi totale chiusura del nosocomio atessano, continuando a mantenere in piedi un Governo regionale che ci sta letteralmente martoriando A questo punto chiedo a Borrelli quale sia l’interesse che li spinge a rimanere nell’attuale maggioranza regionale, che nulla di buono sta facendo per il nostro territorio».