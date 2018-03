Casa riposo Penne, sfrattati gli anziani ma gli immigrati possono rimanere

PENNE. Fuori gli anziani, sfrattati dopo anni dalla Casa di riposo di Penne, dentro i venti presunti profughi per cui la struttura non è evidentemente ritenuta idonea.

È la situazione paradossale che si è verificata all’interno della Casa di riposo di Penne e contro la quale oggi il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, depositerà il suo secondo esposto in Procura riferito alla presunta gestione illegittima del patrimonio pubblico.

Quello esploso nella città vestina è un bubbone che Forza Italia aveva preannunciato appena un mese fa, dopo il blitz dei Nas che hanno segnalato gli spazi troppo angusti, sovraffollati e igienicamente mal tenuti, addirittura pavimenti sporchi, alimenti privi della necessaria tracciabilità, tanto da determinare la sospensione dell’utilizzo del magazzino-dispensa e una prima sanzione di 1.500 euro a carico della Asp di Pescara, Azienda pubblica di servizi alla persona.

Nell’ala che ospitava gli anziani i carabinieri del nucleo anti sofisticazioni avevano individuato infiltrazioni d’acqua e umidità, barriere architettoniche, arredi danneggiati, pavimenti sporchi, servizi igienici insufficienti. Nell’ala in cui si trovavano trenta immigrati, invece, erano state rilevati sovraffollamento nelle stanze e gravi carenze igienico sanitarie.

Nei mesi scorsi la Asp aveva deciso la convivenza tra gli anziani che sono lì anche da vent’anni e i trenta presunti profughi, una situazione contestata da Forza Italia e ritenuta «inconciliabile».

Un mese fa la conferma è arrivata dall’ispezione dei Nas nella struttura, Nas che ci hanno sostanzialmente dato ragione, contestando anche la promiscuità degli spazi, ovvero l’assenza di una divisione strutturale che impedisse agli immigrati di invadere i locali destinati agli anziani ospiti, perché questa condizione ‘agevola la possibile trasmissione di eventuali malattie dai rifugiati agli stessi anziani’.

Inizialmente è stata disposta la sospensione del locale dispensa ma Forza Italia ha subito chiesto l’immediato trasferimento, fuori regione, dei 30 presunti profughi e restituire alla Casa di riposo la sua funzione originaria, ovvero luogo di residenza e assistenza per gli anziani, garantendo un adeguato investimento per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie in tutti i locali.

E invece a un mese di distanza è stata presa una decisione diversa: la Asp ha sfrattato gli anziani, con la motivazione dell’intervenuta inadeguatezza della struttura, ma restano dentro i 30 presunti profughi. «Ovvero, gli anziani italiani devono fare i bagagli e lasciare quella che con il tempo è diventata la loro casa, costretti a trasferirsi non si sa bene dove, e gli spazi verranno utilizzati per ospitare gli immigrati, ciò vuol dire che quegli spazi non sono inadeguati né tantomeno inagibili», denuncia Sospiri.

«Ovviamente riteniamo tale scelta vergognosa e inaccettabile – ha sottolineato il Capogruppo Sospiri – e per tale ragione già oggi depositerò in Procura il secondo esposto per chiedere di approfondire quella che si manifesta come un’illegittima gestione del patrimonio pubblico, gestione che avviene nel silenzio delle Istituzioni regionali che evidentemente condividono la posizione di chi ha sbattuto fuori dalla struttura gli anziani di Penne».



RECUBINI: «LE DENUNCE NON SERVONO»

«La risoluzione dei problemi non passa attraverso esposti alla Procura ma attraverso una assunzione di responsabilità di tutti i soggetti istituzionali, che devono farsi carico della sempre maggiore necessità di dotare il territorio di strutture idonee ad accogliere i nostri anziani», commenta il presidente dell’Asp, Dario Recubini secondo cui sarebbe «chiaramente strumentale» mettere insieme le disfunzioni e le carenze rilevate dai Nas per la casa di riposo per anziani di Penne con l’ospitalità dei profughi.

«Si tratta di due vicende separate e l’eventuale trasferimento degli ospiti anziani non dipende affatto dalla presenza dei profughi», assicura Recubini.

«Questi ultimi, infatti, sono collocati in locali totalmente diversi rispetto a quelli occupati dalla casa di riposo. I Nas, è il caso di sottolinearlo, hanno certificato le carenze strutturali nella casa di riposo che vive da decenni in una situazione di criticità, trattandosi di strutture di metà dell’800».

Su questo punto l’ASP precisa che, nei due anni trascorsi dalla sua costituzione, ha già stanziato oltre 70.000 €uro per i primi lavori di adeguamento infrastrutturale. Nonostante ciò, la direzione della Asp, preso atto delle persistenti inadeguatezze strutturali rilevate dagli Organi di controllo, ha approntato un piano di tre mesi per trovare una sistemazione migliore agli anziani ospiti della casa di riposo. Per quanto riguarda invece l’accoglienza per i migranti svolta per conto della Prefettura, «sono stati fatti a locali attigui originariamente dismessi alcuni adeguamenti, che hanno permesso di avviare il programma di accoglienza».

«Non risponde al vero, dunque, dire che gli anziani sono stati sfrattati per far posto agli immigrati», replica Recubini (ma Sospiri non aveva contestato questo, ndr):« si tratta di due programmi di ospitalità differenti che richiedono diversi standard di sicurezza e che riguardano strutture diverse. Siamo invece convinti che ci troviamo di fronte ad una strumentalizzazione di tale situazione, che sa benissimo che le carenze strutturali rilevate dai Nas provengonoda lontano e sono figlie anche delle gestioni precedenti e delle carenze della legge regionale n. 17 varata nel 2011, che ha soppresso le fonti di finanziamento previste dalle precedenti leggi regionali (l.r. 110/98 e l.r. 125/99) e non ha previsto le necessarie risorse per gli adeguamenti delle strutture, vecchie di secoli, trasferite alle ASP».