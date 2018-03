Sanità. Tdm: «già 3 milioni in ticket, abolire ulteriore tassa»

ROMA. Nel 2015 gli italiani hanno pagato circa 3 milioni di euro in ticket, le punte piu' alte sono state registrare in Veneto con 61,6 euro procapite e in Sardegna con 32,4 euro pro capite.

E' la fotografia scattata dalla Corte dei Conti nel "Rapporto di coordinamento della Finanza Pubblica" realizzato appunto dalla Corte dei Conti e pubblicato a marzo di quest'anno. Nel 2015 gli italiani hanno pagato 2.857,4 milioni di euro di ticket sanitari tra compartecipazione alla spesa farmaceutica, specialistica ambulatoriale, pronto soccorso e altre prestazioni. Quello che preoccupa di piu' pero' e' il superticket: «Una tassa sulla salute. E' necessario intervenire con urgenza per eliminarlo, e per questo dal prossimo mese di maggio daremo vita ad una raccolta di firme in tutta Italia per chiederne l'abolizione», e' il commento di Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva.

Per quanto riguarda invece i ticket sulla specialistica ambulatoriale, sebbene sia stato fissato un limite massimo al livello nazionale di 36,15 Euro a ricetta, con l'introduzione nel 2011 dei superticket, le quote a carico dei cittadini possono essere anche molto differenti a seconda della regione dove si risieda. La quota procapite di compartecipazione media italiana è di 47 euro; la più alta si registra in Veneto con 61,6 euro a testa e in Valle d'Aosta con 59,5 euro; la più bassa in Sardegna con 32,4 euro e in Calabria con 36,7 euro.

Infatti, in Veneto i cittadini hanno speso nel 2015 303,5 milioni di Euro, in Valle d'Aosta 7,6 milioni; sul fronte opposto in Sardegna hanno speso 53,8 milioni di Euro e in Calabria 72,5.

«E' evidente che ai cittadini si chieda di sopperire di tasca propria al costante definanziamento del SSN e dei sistemi – ha concluso Aceti - regionali e che ritroviamo anche nel Def 2016».