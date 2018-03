Sanità, quando la clinica privata è più economica dell’ospedale

PESCARA. Tagli, tagli e ancora tagli.

E questa la sensazione che il cittadino comune che vive la sanità ha quotidianamente. Liste d’attesa infinite e la prevenzione che va a farsi benedire. Per non parlare poi di quando c’è bisogno di una visita urgente: pagando e optando per il privato si fa molto prima rispetto alla corsia dell’ospedale e così chi non può aspettare apre il portafogli.

Ma in queste settimane la sensazione di alcuni cittadini è stata quasi opposta, ovvero il privato è diventato quasi conveniente del pubblico, anche economicamente.

Ne sa qualcosa un nostro lettore che vive ad Ortona e che ci racconta la sua incredibile esperienza che potrebbe essere l’esperienza di decine e decine di cittadini che ogni giorno hanno lo stesso problema.



Dovendo fare una semplicissima radiografia il paziente va dal medico per l’impegnativa e poi al Cup.

Qui si sente dire che la prima data disponibile è dopo 10 giorni (neanche tanto) ma a Casoli. Ad Ortona ci sarebbe da aspettare molto di più.

Bene…si sceglie, paga 27 euro di ticket.

Arriva all’ospedale di Casoli dopo 40minuti di viaggio, mentre tra accettazione e radiografia sta dentro meno di 10 minuti ( anche perché nell’ospedale non c’era anima viva) e dopo altri 40 minuti torna a casa. Ma dovrà rifare altre 80mniuti di viaggio per riprendere le lastre.

«Totale», ci racconta esterrefatto il lettore, «160 minuti e circa 180km di viaggio per una radiografia. Quindi circa 10 euro di carburante. Totale 37 euro e tanto tempo perso».

Poi sempre allo stesso lettore viene lo schiribizzo di telefonare ad una nota clinica di Pescara, Pierangeli, e chiedere se fanno le lastre, i tempi ed i costi. Risultato?

«Chiaramente le fanno», mi hanno risposto, «costa 27€ e rotti con impegnativa e 28€ e rotti senza convenzione; si può prenotare per uno o due giorni dopo e si trova a Pescara, cioè risparmiando metà tempo e metà chilometri e di conseguenza pagando alla fine di meno.

Quindi vorrei fare i complimenti alla nostra sanità pubblica, a chi la gestisce e chi la organizza. E mi viene il dubbio….ma è così per favorire i privati oppure il mio è solo un caso? Accadono queste cose anche per malattie e cure ben più gravi?»