Marcozzi: «niente posti letto in più con l’ospedale di Maltauro e dea di secondo livello»

CHIETI. «Approvare questo progetto significa rinunciare per sempre alla possibilità di realizzare un DEA di secondo livello in Abruzzo», è questo il commento a caldo del Consigliere M5S Sara Marcozzi a seguito della lettura della delibera di giunta che dà il via libera alla costruzione del nuovo ospedale a Chieti.

«Il Presidente D'Alfonso si sta assumendo una responsabilità enorme che pagheranno in termini di minor qualità del servizio le future generazioni» dichiara Sara Marcozzi «la giunta regionale, non ha ancora presentato il Piano Regionale Sanitario, non è stata presentata la riorganizzazione della rete ospedaliera, i dati relativi alla mobilità passiva sono fermi al 2013 eppure si pensa di costruire un nuovo ospedale senza disporre neanche degli strumenti minimi per la programmazione della sanità in Abruzzo».

Il progetto che vede impegnata l'ATI con capofila la Maltauro prevede l'abbattimento di alcune strutture (gli attuali edifici A,B,C e F), la ristrutturazione degli edifici G e H e la costruzione di un nuovo corpo nelle immediate vicinanza del polo di Cardiologia.

«L'utenza non disporrà neanche di un posto letto in più» dichiara Marcozzi «anzi, con tutta probabilità, sulla base di indiscrezioni filtrate dalla V Commissione (Sanità), la riorganizzazione della rete ospedaliera targata Paolucci, prevederebbe ulteriori diminuzioni di posti letto rispetto al coefficiente (peraltro già basso) di 3,7 posti letto ogni 1000 abitanti imposti dal decreto Lorenzin».

Contrari su tutta la linea anche rispetto all'idea di utilizzare la “Finanza di progetto” quale strumento di realizzazione dell'opera.

«Regione Abruzzo», aggiunge Marcozzi, «ha nelle proprie disponibilità centinaia di milioni di euro destinati dal programma nazionale per l'edilizia sanitaria ed invece, sceglie, incomprensibilmente, di coinvolgere il privato nel circuito della sanità pubblica con evidente e certo aggravio di costi, diretti e indiretti, (Pasti, ristorazione, pulizie, sanificazione, parcheggio, sono solo alcune delle voci che schizzeranno alle stelle), per l'accesso all'ospedale. Ancor più preoccupante è l'indifferenza, rispetto alla scelta di un'azienda come la Maltauro coinvolta in inchieste per corruzione da milioni di euro e che riguardano le opere più grandi del nostro Paese che vanno dai viadotti Anas, al Mose di Venezia ai padiglioni dell’Expo».

«Un politica seria, programmerebbe la realizzazione di opere strategiche come queste con una visione a 20 anni e soprattutto partendo da numeri certi», dichiara Sara Marcozzi, «il PD perpetra gli errori del passato e butta fumo negli occhi degli abruzzesi, brandendo progetti di fanta-finanza come questo al solo fine di nascondere agli abruzzesi la triste realtà fatta di chiusure di importanti presidi ospedalieri e tagli ai servizi».

«L'Assessorato alla Sanità», conclude, «dovrebbe ben conoscere gli ulteriori punti di debolezza del sistema sanitario regionale: il fabbisogno di posti-letto, una riorganizzazione efficiente dei reparti che tenga conto dei dati reali sul sovraffollamento che taluni reparti subiscono penso all'uso delle barelle che ormai è divenuto strutturale nel reparto di Geriatria all'ospedale di Chieti, se il sistema sanitario attuale non ancora crollato è solo grazie allo spirito di servizio e all'amore per il proprio lavoro che molti medici, infermieri e O.S.S. che, quotidianamente operano in condizioni di costante sovraccarico, dedicano ai pazienti ricoverati».