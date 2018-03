Asl Teramo, giudice boccia nomine Fagnano: «manca trasparenza ed imparzialità»

TERAMO. Il Tribunale di Teramo (giudice del Lavoro) ha accolto nei giorni scorsi il ricorso del dirigente medico Gianni Di Febo ed ha annullato la delibera con cui l’azienda ha nominato responsabili dei Distretti Sanitari di Teramo e Roseto, rispettivamente, Tommaso Ceci e Luana Portanti.

Questo vuol dire che adesso la Asl deve rifare tutta la procedura di selezione dei responsabili dei due Distretti. Secondo quanto rilevato dal giudice le due nomine sarebbero avvenute sulla scorta di «criteri assolutamente inidonei per consentire una valutazione dei curricula nel rispetto, da parte della Asl, degli obblighi di trasparenza ed imparzialità».

Criteri che «non hanno consentito alcun effettivo controllo sull’operato dell’ente in sede di individuazione del dipendente cui conferire l’incarico», dice il giudice.

Molto critico l’intervento di Stefano Alessiani della segreteria regionale del Pd Abruzzo secondo cui emergerebbe da questo caso «una grave sensazione di continuità con molte delle scelte di indirizzo che hanno caratterizzato la passata gestione di centrodestra all’interno della sanità teramana, vanificando sul territorio l’effetto riformatore che l’assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo sta mettendo in campo da tempo».

Non solo la ASL teramana è stata condannata a risarcire i ricorrenti, avendo per altro adottato scelte discrezionali e soggettive, senza pubblicità adeguata e senza valutare una terna caratterizzata da punteggio su qualifiche ed esperienze pregresse nella scelta dei dirigenti medici dei distretti sanitari di base di Teramo e Roseto degli Abruzzi, ma non contenta ha annunciato un ricorso che Alessiani definisce «dal mero sapore intimidatorio, a spese dei cittadini abruzzesi, per perseguire una strada che è stata giudicata come ampiamente sbagliata».

Da qui la richiesta dell’esponente del Pd all’assessore alla sanità Silvio Paolucci di intervenire «per capire meglio quali ragioni consentano alla direzione aziendale di inseguire e difendere scelte probabilmente lesive nei confronti dell’azienda sanitaria, per via di tutte le conseguenze che la condanna in oggetto ha già comportato e non solo, capire anche come mai certe scelte discrezionali da parte della direzione aziendale siano in netta continuità con la passata gestione di centrodestra e dove finanche l’avvocato difensore del direttore aziendale è un ex sindaco di centrodestra».

Alessiani chiede a Paolucci di accertare eventuali responsabilità rispetto al danno arrecato alla ASL «così da evitare l’esposizione dell’ente da un eventuale esposto alla corte dei conti e di marcare un decisivo cambio di passo».