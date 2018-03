Noemi: formazione al Gaslini per i medici del reparto di malattie rare Pescara

PESCARA. Farà formazione all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova il personale medico e infermieristico che sarà impiegato nell'unità di terapia sub intensiva per i pazienti in età pediatrica che nascerà all'ospedale Santo Spirito di Pescara in seguito alla sua istituzione sancita con decreto emanato dal Commissario per la sanita' e presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Proprio questa tematica propedeutica all'attivazione della struttura, sarà al centro di un incontro in programma domani a Pescara chiesto alla Regione da Andrea Sciarretta, papà di Noemi, la piccola di 3 anni di Guardiagrele (Chieti) affetta dalla Sma una gravissima malattia neurodegenarativa, presidente della Onlus Progetto Noemi, e promotore delle varie iniziative per l'insediamento del reparto.

Intorno al tavolo siederanno il manager uscente della Asl pescarese Claudio D'Amario, da qualche giorno sostituito da Armando Mancini che pero' assumerà l'incarico tra qualche settimana, e il direttore del reparto di Pediaria, Giuliano Lombardi.

Oltre all'aspetto della formazione di medici, anestesisti e infermieri, anche l'avvio del bando per l'acquisto di macchinari e l'allestimento delle stanze che ospiteranno i due posti letto di terapia sub intensiva. Una battaglia, quella dell'istituzione di un reparto di sub intensiva per le malattie neurodegenerative che e' in dirittura d'arrivo dopo oltre tre anni di ritardi e burocrazia.

«Il Gaslini di Genova è un ospedale che costituisce un'eccellenza in Italia per formazione e gestione dei piccoli pazienti affetti da malattie neuro muscolari - spiega Sciarretta -. Il personale è molto competente e saprà formare al meglio le professionalità mediche e infermieristiche dell'istituendo reparto di terapia sub intensiva pediatrico».

«A livello burocratico siamo ormai a buon punto - aggiunge - Il decreto per i posti letto è stato fatto ed è stato dato il via libera all'assunzione di un pediatra. L'incontro con il manager e' per capire quando inizierà la formazione. Gli scogli burocratici sono stati superati, ora bisogna darsi delle scadenze e rendere operativo il reparto».

Intanto, lunedì primo febbraio, Sciarretta, sempre su sua richiesta, incontrerà inoltre a pescara nella sede della direzione sanita' l'assessore alla sanità Silvio Paolucci e l'assessore alle Politiche sociali Marinella Sclocco per fare il punto sui fondi regionali 2015 per il care giver familiare che tardano ad essere erogati, nonostante la graduatoria sia stata stilata da diversi mesi.