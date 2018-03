Cooperativa Agorà: «dipendenti senza stipendio da tre mesi»

MOSCIANO SANT’ANGELO. La Fp Cgil denuncia la situazione dove sono costretti a lavorare 26 dipendenti della Cooperativa L’Agorà D’Italia che svolgono servizi domiciliari ad anziani e diversamente abili nei comuni di Giulianova, Bellante e Mosciano Sant’Angelo.

Le lavoratrici, denuncia il segretario provinciale Amedeo Marcattili, non hanno percepito gli stipendi di ottobre, novembre e dicembre 2015, «ogni mese sono costrette ad anticipare i costi del carburante, costi che non vengono riconosciuti dalla Cooperativa, a fronte di ritardi del pagamento del salario che si protrae da diverso tempo».

A sua volta la Cooperativa lamenta forti ritardi nei pagamenti da parte dell’Ambito Sociale Tordino, fino ad arrivare a 10 mensilità scadute. «Non sta a noi», replicano però dal sindacato, «occuparci di questo, visto che i rapporti che intercorrono tra la Cooperativa e l’Ente d’Ambito nulla hanno a che fare con gli stipendi degli operatori che, nonostante le forti difficoltà vanno responsabilmente ogni giorno a fare il loro dovere, prendendosi cura dei piu’ deboli.E’ la solita storia, la Cooperativa non paga perché L’Ambito Sociale non paga, L’Ambito Sociale non paga perché i Comuni non pagano, i Comuni non pagano perché la Regione e il Governo Centrale non pagano, di tutta questa trafila le uniche che ci rimettono sono le lavoratrici, stiamo parlando di stipendi che non superano 500/600 euro al mese».

Il 30 novembre 2015 la Cgil ha scritto una lettera alla Cooperativa ed ai sindaci dell’Ambito Sociale Tordino, con la quale denunciava questo stato di cose. Risposte? No, «silenzio assoluto».

I primi giorni di dicembre 2015 c’è stato un incontro con un rappresentante della Cooperativa e la risposta fu che nel giro di 7-10 giorni sarebbero arrivate risposte. «Siamo a fine gennaio», fa notare Marcattili, « e stiamo ancora aspettando».

«Diciamo basta non è piu’ possibile continuare con questo stato di cose, se la situazione non si normalizza entro fine mese indiremo lo stato di agitazione dei dipendenti, chiederemo al prefetto di aprire un tavolo di confronto con tutte le parti in causa, intraprendendo ogni azione che riterremo opportune per la difesa dei diritti delle lavoratrici fino al blocco totale del servizio».