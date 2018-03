Autisti ambulanze, «rispettare le norme per poter guidare i mezzi di soccorso»

CHIETI. Il CO.E.S., Federazione Nazionale delle associazioni regionali degli autisti di ambulanza e autisti soccorritori professionisti, chiede da tempo che vengano rispettate le norme vigente circa i requisiti necessari a poter svolgere la funzione di Autista di Ambulanza nel Servizio 118.

Nei giorni scorsi, in seguito ad un incidente stradale che ha visto coinvolto un proprio mezzo di soccorso con il relativo equipaggio sanitario e paziente a bordo, (quest'ultimo deceduto dopo l'impatto, forse dovuto ad un colpo di sonno), il Servizio Prevenzione della Asl di Chieti, ha ribadito la necessità di avviare controlli su chi ricopre tali incarichi, con quali requisiti hanno avuto accesso a svolgere un compito così delicato.

«Non sono quindi bastate», fa notare Moreno Cardone, commissario straordinario del Co.E.S Abruzzo, «le nostre pressanti iniziative o quelle di un sindacato ospedaliero con un esposto in procura ed alla Corte dei Conti. Si è aspettato l'incidente?»

Il Servizio Prevenzione della Asl ha fatto sapere che intenderebbe «eventualmente ridefinire il profilo dei requisiti richiesti per Autista di Ambulanza». Il CO.E.S. ribadisce in maniera chiara e netta che i requisiti sono già previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.P.R. 27/03/2001 n° 220 che all'art. 26 stabilisce che tali requisiti per la posizione funzionale di Operatore Tecnico Specializzato presso il Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti: diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico; 5 anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso Pubbliche Amministrazioni o Imprese Private; possesso di specifici titoli ed abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestieri necessari allo svolgimento dell'attività inerente il profilo professionale messo a concorso, individuati in relazione alle esigenze organizzative delle Aziende ed indicati nel Bando. L'A.R.A.N. Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni con propria Nota del 29/10/2007, riguardo l'accesso dall'esterno al profilo di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di Ambulanza, chiarisce, intendendo se possibile ancora più selettivi tali requisiti, che l'esperienza professionale richiesta di cinque anni, dovrà essere realizzata nell'ambito di un rapporto di impiego. Il CO.E.S. si chiede, inoltre, cosa spinge la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti a non effettuare le normali procedure di un Concorso atteso che da ben dieci anni si è manifestata l'esigenza di sanare la carenza di Autisti di Ambulanza.

Nel 2005 è stato indetto un avviso a tempo determinato per far fronte a tale carenza; il 31/12/2007 scadeva la presentazione delle domande per un Concorso a tempo indeterminato per Autisti di Ambulanza, quindi procedure concorsuali effettuate con relativi costi sostenuti e Concorso mai svolto.

Nel 2013 è stato indetto e realizzato un avviso di mobilità interregionale per Autisti di Ambulanza esaurendo così di fatto anche l'ultimo passo per l'effettuazione del Concorso. Da oltre tre anni ci si rivolge ad Agenzie Interinali (con quali costi?).

«Il nostro costante impegno», insiste Cardone, «ha l'obiettivo di promuovere la professionalità di questa figura attraverso la formazione ed il riconoscimento del profilo professionale di Autista Soccorritore, a vantaggio della sicurezza e della qualità delle prestazioni erogate ai cittadini-utenti, in altre parole tutti devono avere il diritto ad una Assistenza di Primo Soccorso prestato da personale già addestrato a tale compito così importante e non da personale totalmente privo di qualsiasi esperienza in merito».