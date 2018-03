Ospedale Pescara, «carenza di personale, accorpare reparti di Geriatria»

PESCARA. Il Nursind (sindacato delle professioni infermieristiche) torna a denunciare «la grave carenza di personale» nel reparto di Geriatria dell'ospedale di Pescara e chiede di accorpare Geriatria ala Sud e ala Nord.

Un provvedimento che potrebbe essere utile sia per far fronte alla carenza di personale e sia per assicurare al personale le ferie estive per il recupero psicofisico, in attesa dell'assunzione di infermieri e di operatori socio sanitari necessari ad assicurare l'assistenza.

Il segretario provinciale del Nursind, Antonio Argentini, evidenzia che attualmente risultano trasferiti 4 infermieri da geriatria in altri reparti, 2 infermieri in malattia di lunga durata, 2 operatori sanitari in malattia di lunga durata.

«Vista l'impossibilità - aggiunge - di rimpiazzare in breve tempo il personale carente e quindi l'impossibilita' di coprire i turni di lavoro, il personale di Geriatria, pur operando con la massima diligenza e professionalita'», non riesce «ad assicurare un'assistenza efficace ed efficiente».

Ad aggravare poi la situazione «la presenza costante di posti letto 'bis' e comunque la presenza in corridoio mediamente di 15 degenti che genera una serie di problematiche di grave entità».

Secondo il sindacalista, la situazione di stress correlata al carico di lavoro cui sono sottoposti gli operatori «è inaccettabile ed insostenibile e determina l'aumento del rischio clinico. I ricoveri vengono disposti dal pronto soccorso indipendentemente dai posti letto disponibili e non sempre ai parenti viene comunicato che i pazienti saranno sistemati in corridoio».

Argentini, dopo aver sottolineato l'impossibilità di assumere personale a tempo determinato per coprire i turni delle ferie estive, ricorda che «la fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie esclusi i festivi nel periodo 1 giugno - 30 settembre».

Il segretario provinciale del sindacato degli infermieri, infine, sostiene che «problematiche simili risultano presenti anche presso le Unità operative di Chirurgia Toracica e Chirurgia 1 Sud, dovute sia a malattie e sia al mancato rinnovo di contratti a tempo determinato del personale infermieristico. In caso di non rimpiazzo in modo celere del personale a tempo determinato con quello a tempo di ruolo, ci saranno altre Unità operative da accorpare».