Centro Salute mentale Sulmona, pazienti spostati nella zona industriale

SULMONA. Le organizzazioni sindacali Nursind e Cisal Fpc hanno appreso che il Centro di Salute Mentale ed il Centro Diurno Psichiatrico di Sulmona verranno temporaneamente spostati “in extremis” nello “scatolone giallo” della Zona Artigianale-Commerciale di via Lamaccio, vicino alla ex sede provvisoria della Croce Rossa.

Lo “scatolone giallo” è una struttura su tre piani costruita come centro di formazione professionale a servizio della zona artigianale-commerciale con fondi per lo Sviluppo Economico e che non può essere destinato ad altro uso.

Questa soluzione provvisoria trovata “in extremis” secondo i segretari provinciali Antonio Santilli e Massimo Tardio dimostrerebbe «la incapacità dell’Azienda ASL Avezzano – Sulmona - L’Aquila di dare risposte logistiche ed organizzative serie e concrete alle esigenze degli operatori e degli utenti della salute mentale della zona peligno-sangrina».

La soluzione adombrata «non tiene conto del benessere dei pazienti e della lotta continua contro lo stigma che ogni giorno si combatte, è strutturalmente inadeguata, non è centrale alla città, non è facilmente raggiungibile e non è

servita adeguatamente da mezzi pubblici, è isolata dal cotesto della vita cittadina, è esposta ad atti vandalici e delinquenziali, squalifica l’azione terapeutica equiparandola ad una banale “officina della mente” mettendola in

una zona artigianale».

La soluzione di sistemare, anche solo temporaneamente, i locali del CSM di Sulmona presso lo “scatolone giallo” della zona artigianale-commerciale «non ci trova d’accordo perché inadeguata, squalificante, decentrata, indegna per l’azione assistenziale verso i malati mentali», insistono Nursind e Cisal.

«Da anni le attuali sedi dei Centri di Salute Mentale di Sulmona e di Castel di Sangro sono considerate inadeguate e carenti. La sede del CSM di Sulmona, oltre a varie segnalazioni degli operatori fatte negli anni scorsi, è stata oggetto di una ispezione da parte dei NAS».

La sede del CSM di Castel di Sangro deve trasferirsi perché non rispetta le basilari norme di accreditamento sanitario e anche per consentire al Comune di eseguire interventi edilizi strutturali.

L’Azienda ASL in questi anni ha premuto sui Comuni di Sulmona e di Castel di Sangro perché risolvessero queste “proprie” inadempienze. «La minaccia di chiudere i servizi di salute mentale a Sulmona e a Castel di Sangro perché non ci sono soluzioni strutturali per i servizi pubblici e trasferirli ad Avezzano o L’Aquila», chiudono Santilli e Tardio, «rientra forse nella strategia sistematica di spoliazione di servizi sanitari nei nostri territori. Preannunciamo tutte le possibili azioni di lotta sindacale, politica ed anche giudiziaria perché questa eventualità non venga messa in atto.

Chiediamo che l’ASL trovi nell’immediato altre soluzioni e mettendo a disposizione il giusto finanziamento per affrontare non una ennesima emergenza ma un annoso problema sempre rinviato».