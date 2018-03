Salute, a L’Aquila triplicati in 4 anni diagnosi e interventi su malattie dell’utero

L’AQUILA. Ostetricia triplica le prestazioni su prevenzione e malattie dell’utero, sfonda il muro dei 600 esami (isteroscopie) l’anno e impone il proprio ‘brand’, conquistando utenti in altre regioni.

In 4 anni, dal 2010 al 2013, il numero di questi esami, chiamati appunto isteroscopie, è passato da 177 a 614, con un netto aumento di 447. Peraltro il trend dell’attività del reparto, diretto dal professor Gaspare Carta, a giudicare dai dati dell’anno corrente, è destinato a registrare un ulteriore, rimarchevole incremento: da gennaio scorso a oggi sono state praticate 347 isteroscopie, 95 in più del corrispondente periodo dello scorso anno.

Si tratta di un esame che può essere di due tipi: isteroscopia office, compiuta in ambulatorio, interventi di lieve entità (senza anestesia) e isteroscopia resettoscopica dove invece, quando vi sono patologie più impegnative, si ricorre all’anestesia e dunque alla sala operatoria. Anche questo genere di esame, che si effettua in day surgery (si fa tutto in giornata) ha avuto una forte impennata: dalle 40 isteroscopie del 2010 alle 75 del 2013 mentre, per l’anno corrente, già si registra, in questi primi sei mesi, quota 70: un ritmo serrato che farà lievitare di molto, a fine 2014, il bilancio finale.

Tra le patologie trattabili ambulatorialmente con l’isteroscopia, del cui servizio è responsabile la professoressa Patrizia Palermo, vanno annoverati polipi dell’endometrio (mucosa che riveste le pareti dell’utero) e piccoli miomi (fibromi); invece, in sala operatoria - tramite uno strumento sottilissimo di pochi millimetri - si interviene per patologie come fibromi e polipi di maggiori dimensioni. Introdotti 4 anni fa, questi due esami endouterini hanno permesso di assicurato un grande lavoro di prevenzione e di cura.

CARTA: “FIDUCIA E RISULTATI SPIEGANO L’AFFLUENZA”

«Il ragguardevole aumento del nostro lavoro», dichiara Carta, «non indica necessariamente una maggiore incidenza delle malattie dell’utero. Questo grande afflusso, anche da fuori Abruzzo, esprime da una parte una fiducia personale nella nostra équipe delle donne, basata su conoscenza diretta e riscontro dei risultati, e dall’altro certifica la completezza dei servizi che noi mettiamo a disposizione».

ESAME-VERITÀ SULLE TUBE, S. SALVATORE SVETTA

Oltre a questa molteplice attività, portata avanti al ritmo di 20 isteroscopie a settimana, Ostetricia da meno di un anno ha sfoderato, a beneficio delle proprie utenti, un vero e proprio asso dalla manica: un esame che consente alla donna di dissipare i dubbi sulla propria fertilità, verificando lo stato di saluto delle tube. L’accertamento in questione ha un nome difficile, cromosalpingoscopia selettiva, ed è prerogativa di pochi centri in Italia. Per questo esame-verità, cui si ricorre per difficoltà a concepire, le donne abruzzesi hanno eletto il S. Salvatore punto di riferimento grazie al quale non devono spostarsi di molti chilometri per raggiungere località di altre regioni.

La cromosalpingoscopia selettiva consiste nell’iniettare con una cannula uno speciale liquido di contrasto che attraversa le due preziose ‘appendici’ dell’utero, il canale di accesso degli spermatozoi per fecondare l’ovocita. L’esame in questione serve proprio a verificare se le tube sono libere e aperte nonché prive di malformazioni. In meno di 12 mesi dalla sua attivazione, questo tipo di servizio ha già compiuto un centinaio di accertamenti su donne aquilane e utenti residenti in altre aree della Regione.