Anaao Chieti: «in ospedale troppo spazio alla Pediatria»

CHIETI. No all’occupazione dei locali lasciati vuoti dalla direzione sanitaria del SS. Annunziata di Chieti da parte della Pediatria diretta dal professor Francesco Chiarelli. Un richiamo al manager Zavattaro per il disagio dei malati in barella nei corridoi, pur in presenza di 15 mila mq di ospedale vuoto a fianco del Pronto soccorso.

L’allarme per l’organizzazione delle emergenze nel presidio di Chieti, dove si sta procedendo con proposte organizzative «regressive» e solo con «delibere dei direttori sanitari» su competenze, che invece appartengono ai direttori di dipartimento. Luciano Marchionno, del coordinamento regionale Anaao (il sindacato maggioritario che riunisce i medici ospedalieri) condensa in una lettera tre problemi che il prossimo Comitato paritetico della Asl dovrà affrontare e risolvere.

«Spero ci si possa vedere presto» conclude la nota inviata ai componenti di questa struttura, al commissario Gianni Chiodi ed al sub commissario Giuseppe Zuccatelli. Marchionno contesta soprattutto la decisione di dare altro spazio alla Pediatria, allegando anche tabelle riassuntive sull’organizzazione dello stesso reparto al Meyer di Firenze (ospedale di eccellenza per i bambini), che «produce esiti che i nostri pediatri farebbero bene a considerare, visto che a Chieti c’è “un’avidità” nell’uso delle risorse nel Dipartimento materno infantile che poi contrasta con i dati dell’Agenzia sanitaria registrati in passato. Viene da “piangere” a leggere come l’Abruzzo-Pediatrico produca risultati inaspettati in senso negativo per i soldi spesi». Ciò nonostante si continua persino a «pretendere/pensare» che tutti gli uffici del 7° livello (l’ex direzione sanitaria) «dovrebbero essere occupati da attività pediatriche». Conclusione: «e quali sarebbero tutte queste “competenze” nei tabulati ministeriali o nelle Sdo (le schede di dimissione ospedaliera) che spingono ad occupare ogni “angolo che si libera” a beneficio solo del prof. Chiarelli? Chi decide queste cose?». Da quello che si capisce, Marchionno ritiene che l’utilizzazione degli spazi rimasti vuoti sarebbe più utile per altri servizi. Inoltre negli allegati alla lettera c’è anche materiale sull’organizzazione e sull’orario di lavoro al Meyer: «perché i colleghi seri della Toscana e dell’Emilia e Romagna ritengono “illegale” quello adottato nella nostra Asl.” Di qui la richiesta “di un incontro con il commissario Chiodi e con il suo vice su questo continuo “decisionismo”, non si sa di chi, che non appare idoneo alla risoluzione di molti problemi quotidiani del SS. Annunziata».

Sebastiano Calella