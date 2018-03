A Vasto un'équipe specializzata per i disturbi del comportamento dei bambini

VASTO. Una task force per dare assistenza specialistica qualificata ai bambini con disturbi del comportamento. E’ questa la finalità dell’équipe multidisciplinare che opera a Vasto nell’ambito dell’unità operativa “Assistenza consultoriale interdistrettuale”, guidata da Enrico Scala, e si avvale di un neuropsichiatra infantile, Riccardo Alessandrelli, uno psicologo specializzato in problemi dell’età evolutiva, Tancredi Di Iullo, e un’assistente sociale, Marina Antenucci.



Oltre all’attività ambulatoriale, grazie alla quale sono stati già valutati più di 500 pazienti, l’équipe si occupa dell’individuazione e del monitoraggio degli alunni che necessitano di sostegno scolastico, utilizzando gli strumenti di valutazione previsti dalle linee guida nazionali per l’identificazione di soggetti minori affetti da forme di psicopatologia.



Particolare attenzione viene prestata ai disturbi dello spettro autistico, che per la complessità della patologia e le implicazioni di tipo sociale e familiare che comporta, rappresenta un settore di attività di primaria importanza per il gruppo, che in virtù del numero di casi trattati e dell’assistenza prestata, è stato di recente indicato come centro di riferimento per la diagnosi e la farmacoterapia dall’Associazione Asperger Italia Onlus.



Su un campione di 921 utenti minori valutati, sono stati individuati 79 pazienti all’interno dello spettro autistico (Disturbo Autistico, Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, Sindrome di Asperger), in parte già visitati presso altri servizi territoriali, per il 55% dei quali è stata confermata la diagnosi di autismo.

Grazie agli strumenti diagnostici utilizzati e all’esperienza acquisita nel riconoscimento delle forme lievi, sono state effettuate anche 24 diagnosi di Sindrome di Asperger, più difficili da identificare, così come nel caso del disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato. Insomma, in presenza di sintomi meno eclatanti risulta più complessa la diagnosi dei disturbi del comportamento, che richiedono competenze qualificate e di alta specializzazione, come quelle espresse dall’équipe multidisciplinare, impegnata anche sul fronte della ricerca in collaborazione con le università “La Sapienza” e “Tor Vergata” di Roma.



L’istituzione del Servizio ha permesso alla Asl Lanciano Vasto Chieti la presa in carico di pazienti assai complessi, per via dell’età e del tipo di patologia, ai quali viene offerta la possibilità di ricevere assistenza adeguata nel proprio territorio, evitando penose trasferte in altri centri e con evidente limitazione dei fenomeni di migrazione sanitaria. Inoltre, i dati raccolti vengono utilizzati a fini di statistica epidemiologica, che per la prima volta offre un quadro completo della disabilità psichiatrica in età evolutiva nel territorio.



Le visite vengono effettuate in via Marco Polo, a Vasto, negli ambulatori ubicati presso il Dipartimento Prevenzione, previo appuntamento da richiedere chiamando i numeri 0873.308670 o 0873.308647.