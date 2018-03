Salute. L’herpes distrugge il cancro

SALUTE. C’è un virus che non attacca le cellule sana ma quelle tumorali.

E’ il virus herpes capace di uccidere selettivamente il cancro. E’ questo lo straordinario risultato di uno studio dell'Università di Bologna pubblicato sulla rivista PLoS Pathogens che dimostra che questo particolare virus non è efficace solo quando viene iniettato all'interno del tumore in condizioni di laboratorio, ma anche quando viene somministrato per via generale. Il test è stato effettuato su topi.

Alla realizzazione del modello ha provveduto un team guidato da Pier Luigi Lollini in collaborazione con l'Istituto Rizzoli di Bologna. «E' difficile», spiega Lollini, «studiare in laboratorio la diffusione metastatica dei tumori umani, per questo abbiamo sviluppato un sistema-modello che riproduce nei topi la diffusione metastatica dei tumori dell'ovaio e del seno, consentendoci di testare nuove terapie antitumorali in condizioni che rispecchiano quelle umane».

Primi al mondo - Gabriella Campadelli-Fiume, a capo del team di ricerca, spiega: «Molti scienziati nel mondo stanno cercando di produrre virus oncolitici, in grado, cioè, di distruggere le cellule tumorali. Spesso le modificazioni operate, che rendono l'agente virale innocuo per l'organismo ospite, lo rendono anche scarsamente aggressivo nei confronti del tumore e quindi, dal punto di vista terapeutico, poco efficace. Noi siamo i primi a essere riusciti ad ottenere un virus herpes riprogrammato in grado di colpire le cellule tumorali con marcatore HER-2, senza infettare le altre cellule sane, indirizzando così tutta la sua capacità distruttiva solo sulle cellule malate».

Per il futuro, l'obiettivo è arrivare alla fase di sperimentazione pre clinica e proprio per questo gli studiosi sono alla ricerca di ulteriori finanziamenti.