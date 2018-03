Neuromed: posa della prima pietra di una nuova struttura

ISERNIA. Si è tenuta ieri la cerimonia di posa della prima pietra della nuova ala ospedaliera dell’Irccs Neuromed di Pozzilli. L’Istituto è al suo terzo step evolutivo all’insegna dell’avanguardia clinica e tecnologica.

Nei prossimi 18 mesi, dunque, si lavorerà alacremente per la realizzazione di quattro nuovi piani, su una superficie di circa 11.000 mq per un valore di 20 milioni di euro che favorirà, oltre all’arricchimento dell’offerta sanitaria dell’Istituto, anche un innalzamento qualitativo in termini di innovazione tecnologica e ricerca scientifica. L’investimento si inserisce infatti nel più ampio contesto del contratto di sviluppo “Hospital and Health Services – Servizi avanzati di diagnostica e oncogenomica, presentato al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Regioni Molise e Campania in partenariato con altre strutture cliniche presenti in Campania.

Diversi i nuovi centri ad alta specializzazione che troveranno spazio nella nuova struttura, tra cui un Centro per la medicina del sonno, un Centro per lo studio e la cura del piede diabetico, un Centro sul coma per lo studio dei disturbi cognitivi e della coscienza, un Centro di diagnostica genetico-molecolare per l’esplorazione del genoma e dell’epigenoma in oncologia, un Laboratorio di Analisi Biomeccanica Multifattoriale.

L’ampliamento della struttura consentirà l’acquisizione di nuove attrezzature all’avanguardia, che contribuiranno ulteriormente al lavoro d’integrazione tra attività assistenziali e di ricerca, nonché il recupero e l’ampliamento di attività già esistenti come, ad esempio, l’ottimizzazione degli spazi relativi al blocco operatorio, con la creazione di sale “ibride” innovative, e l’ampliamento delle palestre del reparto di riabilitazione con la realizzazione del Laboratorio di Analisi del Movimento “LAM” per lo studio avanzato della biomeccanica.

Il nuovo intervento sarà, infine, dal punto di vista dei materiali utilizzati e degli impianti installati, rispettoso dei criteri ambientali e paesaggistici e si avvarrà di nuovi sistemi costruttivi in grado di garantire elevati standard in termini di isolamento acustico, termico, di eco biocompatibilità e di antisismicità.