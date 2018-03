Pagare il ticket on line con la card? Da oggi si può

CHIETI. Da oggi è possibile effettuare on line il pagamento dei ticket per le prestazioni sanitarie erogate nelle strutture della Asl Lanciano Vasto Chieti.

E’ stata infatti attivata una sezione Cup sul Web che permette di pagare direttamente da casa la quota di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini per visite ed esami, ma anche di annullare una prenotazione e, fra qualche giorno, conoscere i tempi medi di attesa.

La modalità è semplice: basta collegarsi al sito www.asl2abruzzo.it oppure https://cup.asl2abruzzo.it per trovarsi sulla pagina “SISweb cup on line” , sulla quale compare un menu con i servizi offerti. Una volta scelta l’opzione desiderata, occorre inserire il codice fiscale e di seguito il Pin attribuito alla prenotazione effettuata in precedenza; nel caso si voglia eseguire il pagamento, poi, è necessario fornire i dati relativi alla card e l’indirizzo di posta elettronica, al quale verrà inviata la fattura. In caso di difficoltà dell’utente a eseguire correttamente le operazioni, è possibile ottenere assistenza cliccando sulla voce “aiuto” della pagina principale, che contiene dettagliate istruzioni per l’uso. I circuiti abilitati a effettuare le operazioni sono Diners e CartaSì, comprese le carte PostePay e PayPal. Tutte le operazioni saranno effettuate in condizioni di estrema sicurezza, grazie a un sistema di protezione crittografato utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web. Anche per quanto riguarda le prenotazioni effettuate in data antecedente a quella odierna, è possibile recuperare il relativo Pin code chiedendolo al Cup oppure al call center.