A Chieti, Lanciano e Teramo visite gratuite per la "Giornata del sollievo"

CHIETI. Domenica 27 maggio in occasione dell’undicesima “Giornata nazionale del sollievo” i medici e gli operatori delle unità operative di Terapia del dolore e cure palliative saranno nelle piazze per informare i cittadini sulle nuove possibilità terapeutiche e sui diritti dei malati affetti da dolore cronico.

Chi lo vorrà, inoltre, potrà sottoporsi gratuitamente a una visita per stabilire il grado di dolore da cui è affetto e concordare con gli specialisti un percorso di cure adeguato. Gli stand informativi saranno a disposizione dei cittadini dalle 9.00 alle 18.00 a Chieti in piazza Gianbattista Vico e a Lanciano in Piazza Plebiscito.

La manifestazione è promossa dal Ministero della Sanità in collaborazione con la conferenza delle Regioni e Province autonome, la fondazione nazionale “Gigi Ghirotti”, la Direzione politiche della salute della Regione Abruzzo e l’Agenzia sanitaria regionale.



La “Giornata del sollievo” vuole riportare l’attenzione su un problema poco conosciuto, ma che purtroppo coinvolge un numero sempre maggiore di pazienti: il dolore cronico. Negli ultimi anni sono stati fatti enormi passi avanti per garantire una buona qualità di vita ai malati che ne sono affetti; tuttava c’è ancora molto da fare, soprattutto per trasmettere il messaggio che il dolore non è una condizione inevitabile ma che, al contrario, può e deve essere trattato per garantire ai pazienti dignità e autonomia, senza discriminazioni e garantendo il giusto sostegno sia alla persona malata che alla sua famiglia. L’iniziativa vuole dare anche la giusta visibilità alla rete dei servizi per la cura e la terapia del dolore che la Asl ha attivato su tutto il territorio provinciale per sostenere nel miglior modo possibile i pazienti e le loro famiglie in questo particolare momento della loro vita.

A TERAMO

I medici anestesisti della ASL di Teramo che si occupano di terapia del dolore, aspettano i cittadini in un gazebo appositamente allestito in Piazza Martiri della Libertà a Teramo. La Asl di Teramo ha attivato, sia nei quattro Ospedali che nel territorio, numerosi ambulatori di Terapia del dolore, dimostrandosi così particolarmente attenta nel consentire ai pazienti di affrancarsi dal “dolore inutile”.