Tre milioni di italiani con diabete, visite gratis nel week end

Il Italia, il consueto appuntamento, giunto ormai all'undicesima edizione e' fissato per il 12 e il 13 novembre in circa 500 piazze. Battere il diabete sul tempo e' possibile: diagnosi precoce, prevenzione, stile di vita corretto, consapevolezza ed educazione possono contribuire ad arginarlo. Tre milioni di italiani adulti hanno il diabete e il costo per ogni cittadino che ne soffre e' in media 2.600 euro all'anno, piu' del doppio rispetto ai cittadini di pari eta' e sesso, ma senza diabete. Il diabete, secondo l'Organizzazione mondiale della Sanita', entro il 2030, sara' la quarta causa principale di morte in Europa. Gran parte dei casi di diabete di tipo 2 puo' essere prevenuta da un cambiamento di stile di vita: dieta sana, limitata quantita' di grassi e trenta minuti di moderato esercizio fisico al giorno. Uno screening per il diabete e per il pre-diabete e' consigliabile in tutti i cittadini sopra i 40 anni. Un intervento precoce produce significati risparmi nei costi sanitari a lungo termine. Solo il 7 per cento, infatti, della spesa riguarda i farmaci antidiabete, il 25 per cento e' legato alle complicanze. Il diabete e' una delle cause principali di malattie cardiovascolari, renali e cecita' e amputazione. Il 10 per cento delle persone con diabete soffre di cardiopatia ischemica, il 32 per cento di neuropatia, il 34 per cento di retinopatia. Due terzi delle persone con diabete di tipo 1 e oltre la meta di quelle con diabete di tipo 2 non presenta un adeguato controllo metabolico. Per sensibilizzare la popolazione e favorire la prevenzione, il 12 e 13 novembre saranno allestiti presidi diabetologici dove, grazie al volontariato di medici, operatori sanitari, infermieri e associazioni di pazienti, tutti i cittadini potranno ricevere materiale informativo, consulenza medica qualificata, ma soprattutto potranno effettuare gratuitamente l'esame della glicemia. Da una piccola goccia di sangue, ottenuta con una semplice puntura sul polpastrello di un dito, e' possibile conoscere il livello del glucosio nel sangue (glicemia). In occasione dell'"appuntamento con le piazze" sara' inoltre possibile compilare un questionario diagnostico per scoprire la percentuale di rischio diabete da qui a 10 anni. Per il 2011 l'International Diabetes Federation, ha indicato come tema su cui sensibilizzare i cittadini la "Prevenzione e l'educazione del diabete". Il testimonial della campagna 2011 e' il pluricampione olimpico di canoa Antonio Rossi. Lo spot audio-visivo andra' in onda su un gran numero di emittenti televisive, radiofoniche, sale cinematografiche, monitor di autobus e metropolitane.