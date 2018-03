Influenza: il vaccino è in farmacia

Nella circolare emanata il 27 luglio 2010 dal ministero della Salute sono contenute le indicazioni sulla composizione del vaccino e le categorie di soggetti cui sara' offerto prioritariamente e gratuitamente dal parte delle Regioni. Quest'anno il vaccino, trivalente, e' in grado di coprire anche contro il ceppo dell'influenza A/H1N1. Gli altri due ceppi sono A/Perth/16/2009 e B/Brisbane/60/2008, i due virus della classica influenza "australiana". Per i bambini fino ai 10 anni la somministrazione va fatta in due dosi a distanza di almeno 4 settimane, per gli adulti e' sufficiente una dose. Il vaccino va somministrato per via intramuscolare. Obiettivo della campagna vaccinale, coprire dal 75 al 95% del target. In ogni caso il ministero ricorda che "la vaccinazione e' lo strumento piu' efficace per prevenire l'influenza e le sue complicanze, sia per proteggere se stessi che per ridurre la diffusione dell'infezione". Il vaccino e' gratuito per gli over 65 e le categorie a rischio. 05/10/2010 9.41