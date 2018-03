Gravidanza: sei stressata? Partorirai una femmina

LONDRA. Le donne in gravidanza che soffrono di stress a lungo termine hanno maggiori probabilita' di partorire della bambine.

Inoltre, quelle che soffrono di ansia a medio termine, hanno piu' difficolta' a restare incinte. Lo studio del Department of Public Health della Oxford University e' solo l'ultimo a esaminare i legami fra le condizioni del concepimento, come la dieta dei genitori e gli stili di vita, e la gravidanza e lo sviluppo del feto.

«La ricerca ha esaminato il modo in cui lo stress influisce sul concepimento: oltre a prendere acido folico, a smettere di fumare e controllare di essere immunizzati nei confronti della rosolia, le donne dovrebbero anche cercare di ridurre i loro livelli di stress», ha spiegato Cecilia Pyper, a capo del gruppo di ricerca. E' la prima volta che uno studio suggerisce che il cosiddetto stress preconcezionale puo' determinare un effetto sul sesso del feto, anche se questa ipotesi necessitera' di ulteriori approfondimenti e verifiche. La ricerca, presentata durante la conferenza annuale della American Society of Reproductive Medicine di Orlando, Florida, ha coinvolto 338 donne inglesi che stavano cercando di restare incinta alle quali e' stato chiesto di monitorare quotidianamente il loro stile di vita e l'attivita' sessuale.

Inoltre, i loro livelli di due ormoni, cortisolo e alfa-amilasi, erano stati poi misurati nei sei mesi precedenti il concepimento. Il cortisolo e' legato a stress a lungo termine mentre i livelli di alfa-amilasi possono innalzarsi in conseguenza di un improvviso rilascio di adrenalina, dovuto magari a una difficolta' quotidiana o un litigio, per esempio.

Dopo le nascite, le donne che avevano avuto un maschio erano del 75 per cento in meno fra le donne che avevano i piu' alti livelli di cortisolo e del 69 per cento in meno per le donne con stress subito inferiore a questi livelli. In generale, dalle 130 donne che avevano partorito, erano nati 58 maschi e 72 femmine. Nei paesi occidentali, mediamente, nascono 105 maschi ogni 100 femmine. Inoltre, nelle donne che avevano piu' alti livelli di alfa-amilasi legati all'adrenalina, si verificava una maggiore difficolta' a restare incinte.

18/10/2011 8.46