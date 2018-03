Tumori: in 30 anni +237% melanomi, successi con immunoterapia

ROMA. Nell'ultimo trentennio si e' registrato un incremento del 237% delle diagnosi di melanoma, un tipo di cancro della pelle particolarmente aggressivo.

E' il tumore la cui incidenza è cresciuta maggiormente negli uomini e il secondo per incremento nelle donne. Ogni 12 mesi in Italia si registrano 7.000 nuovi casi e 1.500 decessi. Stiamo assistendo a una svolta nella terapia per la prima volta dopo 30 anni. «La nuova via per sconfiggerlo è rappresentata dall'immunoterapia - afferma il professor Paolo Marchetti, direttore dell'Oncologia Medica del Sant'Andrea di Roma e membro del Direttivo nazionale Aiom -. In particolare, ipilimumab e' un anticorpo monoclonale con un meccanismo d'azione 'rivoluzionario'. Agisce, infatti, a livello delle cellule del sistema immunitario, attraverso la rimozione dei 'blocchi' della risposta antitumorale. Potenzia le difese dell'organismo del paziente per poter meglio vincere la neoplasia. Questa terapia segna uno spartiacque per il melanoma ed e' destinata a cambiare la storia della malattia».

L'annuncio viene dal 36esimo Congresso della Societa' Europea di Oncologia Medica (Esmo) in corso a Stoccolma fino al 27 settembre, il piu' importante appuntamento continentale del settore con la partecipazione di oltre 15mila esperti. Ipilimumab, farmaco sviluppato da Bristol-Myers Squibb, ha evidenziato un miglioramento della sopravvivenza nei pazienti colpiti dalla malattia in fase metastatica in uno studio di Fase III, randomizzato, in doppio cieco, pubblicato sul "New England Journal of Medicine". «I tassi di sopravvivenza a un anno e a 24 mesi per i pazienti trattati con ipilimumab - continua il professor Marchetti - erano rispettivamente del 46% e del 24% rispetto al 25% e 14% del braccio di comparazione, praticamente raddoppiati. Siamo convinti che la nuova modalita' di azione della molecola, insieme al fatto che la dose raccomandata prevede 4 infusioni in 3 mesi, sia in grado potenzialmente di cambiare il modo in cui trattiamo i pazienti con melanoma».

Nel luglio di quest'anno ipilimumab e' stato approvato in Europa nella terapia dei pazienti adulti con melanoma avanzato precedentemente trattati ed e' ora al vaglio delle Autorita' Regolatorie italiane.

27/09/2011 9.09