Quattro bambini su 10 in Italia nascono con il parto cesareo

MILANO. Quattro bambini su dieci in Italia nascono con taglio cesareo; un dato che conferma l'Italia come una fra le nazioni in cui si effettua il piu' alto numero di parti cesarei. Sono all'incirca il 40% (quando le soglie raccomandate dall'OMS si limitano al 15%), e quella con le percentuali piu' elevate d'Europa. E' quanto emerge dall'indagine 'Naturale o cesareo? Il parto che divide' realizzata dall'Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da), in collaborazione con il settimanale Io Donna e il Dipartimento di salute materno infantile dell'OMS, su un campione di 1.000 donne di eta' compresa fra i 20 e i 40 anni, e presentata oggi a Palazzo Marino. Nel quadro italiano di forte ricorso al cesareo, Milano vanta una media del 30% circa di parti cesarei e si attesta, quindi, tra le citta' con il tasso piu' basso. «Per quanto riguarda la nostra citta' - ha detto l'assessore alla Politiche sociali Pierfrancesco Majorino - emergono dati importanti che vanno valutati con attenzione, anche se sono comunque confortanti rispetto alla media nazionale: alla clinica Mangiagalli, dove va ricordato che si concentrano i parti piu' complessi, il 41% delle donne effettua il parto cesareo, all'ospedale Sacco il 33%, al San Raffaele il 32%, al San Carlo il 29%». «L'Amministrazione comunale - ha concluso Majorino - intende quindi sostenere e appoggiare gli ospedali milanesi e le strutture sanitarie che sono impegnate in una campagna di informazione rivolta alle future mamme sui potenziali benefici e danni del taglio cesareo, in modo tale che non si abusi del cesareo ma venga attuato solo laddove le effettive necessita' cliniche della donna lo richiedano». 08/09/2011 8.42