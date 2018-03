Addio seni prosperosi, 6 italiani su 10 guardano al 'lato b'

ROMA. In principio furono Edwige Fenech e Laura Antonelli a fare sognare gli italiani con seni prosperosi.

ROMA. In principio furono Edwige Fenech e Laura Antonelli a fare sognare gli italiani con seni prosperosi.

Erano gli anni Settanta, ma sembrano passati secoli. Oggi sono Jennifer Lopez e Belen Rodriguez a dettare le regole della sensualita' con glutei ben cesellati e, nel caso della cantante statunitense, assicurati per milioni di dollari. Per 6 uomini su 10 sono i glutei la parte piu' sexy di una donna. Che sia modellato da ore passate in bici o a sudare in palestra o seguendo diete ferree, poco importa. L'importante e' presentarsi all'appuntamento con il partner in perfetta forma. E' quanto emerso da una ricerca condotta dall'Associazione "Donne e Qualita' della Vita" che ha intervistato un campione di 300 uomini, di eta' compresa fra 18 e 50 anni per cercare di capire come cambiano i gusti degli italiani per la prossima estate in fatto di donne. Se per il 58% degli intervistati e' il "lato B" la parte piu' sexy di una donna, per il 24% resta il seno quella piu' provocante. Non manca chi, invece, preferisce il sorriso coinvolgente e gli occhi seducenti (12%) o gambe slanciate da tacchi vertiginosi (6%). Ma secondo gli uomini intervistati, quale e' la strategia migliore che le donne dovrebbero adottare per sfoggiare un "lato B" da urlo? Per il 41% del campione l'allenamento migliore per i glutei lo si fa in bicicletta. Per mantenere un fisico tonico non c'e' niente di meglio di una bella pedalata. Del resto lo sanno bene anche le VIP d'oltreoceano che sono maestre nel mantenersi in forma. L'ultima tendenza dello star system e', infatti, quella di spostarsi rigorosamente in bici per rassodare e tonificare i glutei. E chi non ama pedalare? Per il 28% degli uomini interpellati si dovrebbe ricorrere all'allenamento in palestra. La pensano sicuramente cosi' Juliana Moreira e Gwyneth Paltrow. Per il 17% degli intervistati, invece, e' indispensabile stare attenti a tavola e seguire diete ad hoc. Dagli Stati Uniti arriva l'ultima novita' per essere sempre in forma, la "dieta dei 5 fattori" che ha conquistato attrici e cantanti come Alicia Keys e Jessica Simpson basata su poche e semplici regole. Massimo 5 pasti e assolutamente vietate le bevande gassate e zuccherine. Si', invece, ad acqua e frutta, purche' lontano dai pasti. Infine, l'11% del campione e' convinto che affidarsi al chirurgo estetico sia la soluzione migliore.

25/07/2011 10.27