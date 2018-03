Farmaci. Iss, aumenta consumo; dosi raddoppiate in 10 anni

Ogni mille abitanti sono state prescritte 952 dosi di farmaco al giorno. In dieci anni, le dosi sono quasi raddoppiate: erano 580 per mille abitanti nel 2000. Sono questi alcuni dei dati raccolti dal Rapporto Nazionale OsMed 2010, redatto dall'ISS in collaborazione con l'AIFA. Attraverso le farmacie pubbliche e private sono stati acquistati nel 2010 complessivamente circa 1,8 miliardi di confezioni (30 per ogni cittadino). Nel complesso, si legge nel rapporto, la spesa farmaceutica territoriale complessiva, pubblica e privata, e' rimasta stabile rispetto all'anno precedente (-0,1%), mentre quella a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e' cresciuta dello 0,4%. Per un totale di oltre 26 miliardi di euro, di cui il 75% rimborsato dal SSN. In media, per ogni cittadino italiano, la spesa per farmaci e' stata di 434 euro. Come gia' osservato nel 2009, la Regione con la spesa pubblica per farmaci di classe A-SSN piu' elevata e' la Calabria con 268 euro pro capite, mentre quella con il valore piu' basso e' la Provincia Autonoma di Bolzano (circa 153 euro). I farmaci del sistema cardiovascolare, con oltre 5 miliardi di euro, sono in assoluto la categoria a maggior utilizzo, con una copertura di spesa da parte del SSN di oltre il 93%. E non si tratta di un primato solo per l'Italia, ma per molti altri paesi europei. Seguono: i farmaci gastrointestinali (12,9% della spesa), i farmaci del sistema nervoso centrale (12,7%) e gli antineoplastici (12,6%), questi ultimi erogati esclusivamente a carico del SSN, attraverso le strutture pubbliche (Asl, Aziende Ospedaliere, policlinici universitari etc.).