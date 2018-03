Depressione: colpito un italiano su 4, cure inefficaci in 60% casi

«Sappiamo con certezza - spiega il professor Biggio - che se una donna durante la gravidanza abusa di alcol o di sostanze, viene maltrattata o subisce forti stress, il feto riceve segnali che modificano i geni coinvolti nello sviluppo del cervello: per questo nel nostro congresso parliamo di 'fenomeni epigenetici', cioe' come i geni dell'individuo vengano modificati non nella struttura ma nella funzione da input ambientali. Oggi finalmente abbiamo prove biologiche che l'ambiente esterno e' in grado di modificare i geni». E i comportamenti e le abitudini dei giovani, in particolare la facilita' con cui si consumano droghe e alcol, suscitano allarme tra gli esperti, perche' aumentano la vulnerabilita' per i disturbi mentali". Tra questi la depressione in continuo aumento.

«Secondo i dati delle prescrizioni mediche, sono circa 4,2 milioni gli italiani in terapia farmacologica - avverte il professor Aguglia - ma di questi solo il 40% ottiene remissione dei sintomi, cioe' benefici sul tono dell'umore, sul sonno, l'appetito, l'interesse per la vita sociale. Uno dei motivi principali dell'insoddisfazione dei pazienti - continua Aguglia - e' il ritardo dell'efficacia delle terapie finora disponibili, che si avverte solo a 3-6 settimane di trattamento. Effetti collaterali come aumento di peso e problemi alla sfera sessuale possono indurre ad abbandonare le cure».

I farmaci antidepressivi tradizionali infatti, agiscono aumentando la disponibilita' di monoamine (noradrenalina e serotonina) nel cervello. Le classi di farmaci oggi piu' frequentemente prescritte sono gli SSRI (inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina) e gli SNRI (inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina).

«Caratteristica comune ai depressi e' anche un'alterazione dei ritmi circadiani, controllati da un 'orologio biologico' che ogni persona ha dentro di se', e che regola nell'arco della giornata l'umore, l'appetito e il sonno, la temperatura corporea e la produzione degli ormoni - spiega ancora Biggio -. I farmaci finora utilizzati non offrono un beneficio immediato dei sintomi depressivi e non agiscono sui ritmi circadiani».

